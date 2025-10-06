Ιμάμογλου: Καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία – «Οι πραγματικές μου “ενοχές” είναι οι 3 εκλογικές μου νίκες στην Κωνσταντινούπολη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ιμάμογλου
Φωτογραφία: Reuters

Σε άρθρο του τις προηγούμενες ημέρες στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, με τίτλο «Αρνούμαι να πιστέψω ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία δεν είναι πλέον επίκαιρα ζητήματα», ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου καταγγέλλει ένα πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία αναφερόμενος στις προσωπικές του περιπέτειες με το καθεστώς Ερντογάν.

Υπενθυμίζοντας ότι ο Φραντς Κάφκα άρχισε να γράφει τη «Δίκη» το καλοκαίρι του 1914, τη στιγμή που μόλις είχε ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο κόσμος εισερχόταν «σε μια περίοδο ανασφάλειας, γενικευμένης καχυποψίας και εύκολου μίσους», ο Ιμάμογλου επισημαίνει ότι «έναν αιώνα αργότερα, προσπαθούν και πάλι να μας πείσουν πως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία είναι παρωχημένες έννοιες». Και συνεχίζει αναφέροντας τα εξής:

«Από ένα μοναχικό κελί 12 τ.μ., στις φυλακές Μαρμαρά, γράφω αυτές τις γραμμές, φυλακισμένος ο ίδιος σε μια καφκική δίκη, κατηγορούμενος ότι παραποίησα επίσημο έγγραφο – συγκεκριμένα, το πανεπιστημιακό μου πτυχίο – και αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης έως οκτώ χρόνια και εννέα μήνες. Μικρή λεπτομέρεια: το κατηγορητήριο δεν προσδιορίζει ποιο επίσημο έγγραφο φέρεται να έχει παραποιηθεί».

Συνεχίζοντας ο φυλακισμένος δήμαρχος γράφει ότι σε ηλικία 19 ετών σπούδαζε στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Girne, στην κατεχόμενη Κύπρο, και ότι το 1990 υπέβαλε αίτηση μεταγραφής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, η οποία εγκρίθηκε.

«Μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποφοίτησα με επιτυχία το 1994. Στις 18 Μαρτίου τρέχοντος έτους, το πτυχίο αυτό ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ο κοσμήτορας της σχολής παραιτήθηκε, αρνούμενος να νομιμοποιήσει αυτήν την παράνομη πράξη. Προσέφυγα στο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο αρχικά εξέδωσε απόφαση υπέρ μου. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, του οποίου η πλειοψηφία των μελών διορίζεται από τον πρόεδρο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης απομάκρυνε τον δικαστή από την υπόθεση. Παράλληλα, ξεκίνησε ποινική δίκη, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο παραποίησης. Όπως ο Γιόζεφ Κ., αγνοώ το “έγκλημα” για το οποίο κατηγορούμαι» γράφει ο Εκρέμ Ιμάμογλου συμπληρώνοντας τα εξής: «Η ακύρωση του πτυχίου δεν έχει άλλο σκοπό παρά να εμποδίσει την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές του 2028, καθώς απαιτείται πανεπιστημιακός τίτλος για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία στην Τουρκία. Οι πραγματικές μου “ενοχές”, στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης – τη στιγμή που ο πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει καλά ότι “όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία”».

