Κωνσταντοπούλου για αίτημα Ρούτσι: «Οι εξουσίες υπαναχώρησαν – Δεν έχουμε ακόμη καμία ενημέρωση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πάνος Ρούτσι

«Οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) έξω από τη Βουλή για την επίσημη απόφαση για αποδοχή των αιτημάτων τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επίσημη ενημέρωση.

«Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν έχουμε κάνει αίτημα. Μετά μας λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει. Στη συνέχεια μας λέγανε ότι μπορεί να γίνει μόνο μία εξέταση, μετά μας λέγανε ότι δεν τους είπαμε με ποιο άρθρο ζήτα ο Πάνος Ρούτσι να να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Σήμερα οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, ήδη αυτές οι εξουσίες αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν και να διατάξουν περισσότερα πράγματα από εκείνα με τα οποία στην αρχή προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον πατέρα, να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των θυμάτων, να κοροϊδέψουν την κοινωνία ολόκληρη. Δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για αλήθεια και δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να σας πω για αυτά που διατάχθηκαν, δηλαδή, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας. Ξέρουμε, όμως με βάση τα λίγα πράγματα που εμποδίζουν μαθαίνουμε, ότι εκείνοι που προσπάθησαν άρον-άρον να κλείσουν την υπόθεση ήδη αναγκάζονται να συνομολογούν ότι υπάρχουν ενέργειες που δεν έκαναν και που προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην ανάκριση που επιχειρήθηκε να κλείσει».

«Εμείς επιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί, οι ενέργειες όλες να γίνουν όπως επιβάλλει η νομική επιστήμη, η ανακριτική και η εγκληματολογία. Αλλά κυρίως, όπως επιβάλλει η ηθική και η ανθρωπιά. Να σταματήσει η κοροϊδία απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσουν τα παζάρια αν θα δεχτεί τόσα, ή λίγα  περισσότερα, να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν μαζί του και με τον αγώνα του επί 22 μέρες. Είναι προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που ήρθε να επισκεφτεί αυτό τον πατέρα και να πει ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει γιατί ένας άνθρωπος υποφέρει» συμπλήρωσε.

«Πάμε λοιπόν μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και πάμε μέχρι τέλους να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποίο μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις. Δεν έχουμε ακόμη καμία ενημέρωση όταν έχουμε θα σας ενημερώσουμε σχετικά» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πληθωρισμός και χρέη: Τι ζητεί ο κ. Ανδρουλάκης από τον κ. Μητσοτάκη

Προϋπολογισμός 2026: Αυτά είναι όλα τα μέτρα στήριξης για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για άμεση κλήτευση μαρτύρων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αίτημα για άμεση κλήτευση μαρτύρων, «προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομε...
19:05 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής – «Η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα»

Το κείμενο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο, έδωσε στ...
18:50 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω βίντεο στο TikTok τη δυνατότητα των πολιτών...
18:12 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανθεκτικότητα των ελληνικών πόλεων και περιαστικών ζωνών – Στο τραπέζι η συγκρότηση τοπικών κέντρων διαχείρισης κρίσεων

Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του ελλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης