Κωνσταντοπούλου για αίτημα Ρούτσι: «Οι εξουσίες υπαναχώρησαν – Δεν έχουμε ακόμη καμία ενημέρωση»

«Οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) έξω από τη Βουλή για την επίσημη απόφαση για αποδοχή των αιτημάτων τοξικολογικών εξετάσεων στα θύματα των Τεμπών, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επίσημη ενημέρωση.

«Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν έχουμε κάνει αίτημα. Μετά μας λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει. Στη συνέχεια μας λέγανε ότι μπορεί να γίνει μόνο μία εξέταση, μετά μας λέγανε ότι δεν τους είπαμε με ποιο άρθρο ζήτα ο Πάνος Ρούτσι να να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Σήμερα οι εξουσίες που μέχρι και τώρα έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούν να κάνουν, ήδη αυτές οι εξουσίες αναγκάζονται να υπαναχωρήσουν και να διατάξουν περισσότερα πράγματα από εκείνα με τα οποία στην αρχή προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον πατέρα, να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των θυμάτων, να κοροϊδέψουν την κοινωνία ολόκληρη. Δεν μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί ο αγώνας των οικογενειών και του Πάνου για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για αλήθεια και δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να σας πω για αυτά που διατάχθηκαν, δηλαδή, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας. Ξέρουμε, όμως με βάση τα λίγα πράγματα που εμποδίζουν μαθαίνουμε, ότι εκείνοι που προσπάθησαν άρον-άρον να κλείσουν την υπόθεση ήδη αναγκάζονται να συνομολογούν ότι υπάρχουν ενέργειες που δεν έκαναν και που προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην ανάκριση που επιχειρήθηκε να κλείσει».

«Εμείς επιμένουμε η ανάκριση να συνεχιστεί, οι ενέργειες όλες να γίνουν όπως επιβάλλει η νομική επιστήμη, η ανακριτική και η εγκληματολογία. Αλλά κυρίως, όπως επιβάλλει η ηθική και η ανθρωπιά. Να σταματήσει η κοροϊδία απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσουν τα παζάρια αν θα δεχτεί τόσα, ή λίγα περισσότερα, να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν μαζί του και με τον αγώνα του επί 22 μέρες. Είναι προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που ήρθε να επισκεφτεί αυτό τον πατέρα και να πει ήρθα να δω έναν άνθρωπο που υποφέρει γιατί ένας άνθρωπος υποφέρει» συμπλήρωσε.

«Πάμε λοιπόν μέχρι τέλους την υπόθεση της διεκδίκησης της αλήθειας και πάμε μέχρι τέλους να αποκαλύψουμε τα ψέματα με τα οποίο μπάζωσαν την αλήθεια και ανθρώπινες υπάρξεις. Δεν έχουμε ακόμη καμία ενημέρωση όταν έχουμε θα σας ενημερώσουμε σχετικά» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.