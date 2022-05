Ίλον Μασκ: “Παγώνει” την εξαγορά του Twitter

Ό Ίλον Μασκ “παγώνει” προσωρινά την εξαγορά του Twitter, σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου του μεγιστάνα.

Όπως έγραψε ο CEO της Twitter και της Tesla “η συμφωνία για την εξαγορά του Twitter παραμένει σε αναμονή προσωρινά, καθώς εκκρεμούν λεπτομέρειες που υποστηρίζουν τον υπολογισμό ότι οι ανεπιθύμητοι/ψευδείς λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών”

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users