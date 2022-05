Ινδία: Γονείς μήνυσαν τον γιο τους για περισσότερα από 600.000 ευρώ επειδή… δεν τεκνοποίησε

Ζευγάρι συνταξιούχων στην Ινδία κατέθεσε μήνυση κατά του μοναχογιού του και ζητεί ως αποζημίωση περισσότερα από 600.000 ευρώ, επειδή δεν του έκανε εγγόνι και του προκάλεσε “ψυχική αγωνία”!

Ο Sajneev Prasad, 61 ετών, και η σύζυγός του Sadhana, 57 ετών, κατέθεσαν τη μήνυση εναντίον του γιου τους Shrey Sagar και της συζύγου του Shubhangi, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2016 και δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Ο γάμος ήταν κανονισμένος και το ζευγάρι εστάλη στην Ταϊλάνδη για μήνα του μέλιτος, ώστε να αποκτήσουν διάδοχο, είπε ο Sajneev. Όπως υποστηρίζουν οι γονείς, ο γιος και η νύφη έπρεπε να κάνουν παιδί μέσα σ’ ένα έτος ή να ξεχρεώσουν τους γονείς που ξόδεψαν όλες τις αποταμιεύσεις τους για να διοργανώσουν έναν λαμπερό γάμο και να σπουδάσουν τον γιο τους πιλότο στις ΗΠΑ.

Ο Shrey εκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ με έξοδα των γονιών του. Επέστρεψε στην Ινδία το 2007 καθώς η ύφεση προκάλεσε επιβράδυνση στον κλάδο. Ο Shrey εργαζόταν από τότε ως πιλότος στην Ινδία – και ζει χωριστά από τη Shubhangi, η οποία επίσης εργάζεται.

Οι γονείς δώρισαν στο ζευγάρι ένα Audi αξίας περίπου 74.000 ευρώ και πλήρωσαν για μία πολυτελή γαμήλια δεξίωση σε πεντάστερο ξενοδοχείο.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι έχουν ξοδέψει 311.000 ευρώ για τον γιο τους από τότε που γεννήθηκε και τώρα θέλουν ακριβώς το ίδιο ποσό πίσω αλλά και άλλα τόσα για αποζημίωση. “Σκοτώσαμε το όνειρό μας για να τον αναθρέψουμε. Είναι όνειρο κάθε γονιού να γίνει παππούς. Περιμέναμε για χρόνια να γίνουμε παππούδες. Προσπαθούσαμε να πείσουμε τον γιο και τη νύφη μας αλλά δεν νοιάστηκαν για τις απαιτήσεις μας. Είμαστε συντετριμμένοι που θα πεθάνουμε χωρίς να δούμε εγγόνι”.

Ο Sajneev έγραψε επίσης στο γονικό δικαστήριο: “Ο γιος μου είναι παντρεμένος εδώ και έξι χρόνια, αλλά ακόμα δεν σχεδιάζουν ένα μωρό. Τουλάχιστον αν έχουμε ένα εγγόνι να περάσουμε χρόνο, ο πόνος μας θα γίνει υποφερτός. Έπρεπε να πάρουμε και ένα δάνειο για να φτιάξουμε το σπίτι μας και τώρα περνάμε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Και ψυχικά είμαστε αρκετά διαταραγμένοι γιατί μένουμε μόνοι”.

I gave my son all my money, got him trained in America. I don’t have any money now. We have taken a loan from bank to build home. We’re troubled financially& personally. We have demanded Rs 2.5 cr each from both my son & daughter-in-law in our petition: SR Prasad, Father pic.twitter.com/MeKMlBSFk1

