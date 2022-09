Η Βρετανία πενθεί: 96 κανονιοβολισμοί στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βρετανία για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η 96χρονη πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2022 και η είδηση του θανάτου της βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των διεθνών ΜΜΕ.

Η μνήμη της βασίλισσας τιμάται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο με κανονιοβολισμούς.

Ενενήντα έξι κανονιοβολισμοί, όσα και τα χρόνια της βασίλισσας, ακούγονται από το Χάιντ Παρκ και τον Πύργο του Λονδίνου μέχρι το προϊστορικό μνημείο του Στόουνχεντζ και τον βρετανικό θύλακα του Γιβραλτάρ.

Gun salutes ring out across the UK as the country mourns the death of Queen Elizabeth II

In London, 96 rounds are being fired at Hyde Park — one for each year of the monarch’s lifehttps://t.co/rr9OPv8Gtm pic.twitter.com/N3KCPv2Kwt

— Bloomberg UK (@BloombergUK) September 9, 2022