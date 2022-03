Γιατί διεκόπη η ομιλία Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ τον δείχνουν να κουτσαίνει

Πέπλο μυστηρίου επικρατεί γύρω από την αιφνίδια διακοπή της ομιλίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, όπου γιορτάστηκε η 8η επέτειος από την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η live μετάδοση της ομιλίας του Ρώσου προέδρου διεκόπη ανεξήγητα με την κρατική τηλεόραση να προβάλει εικόνες με πατριωτικά εμβατήρια και τραγούδια που είχαν προβληθεί νωρίτερα στην εκδήλωση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε πως η διακοπή οφείλεται σε «τεχνικό σφάλμα διακομιστή», με αρκετούς χρήστες στο Twitter που παρακολουθούσαν μέσα από το στάδιο τον Πούτιν, να τονίζουν πως μόνο ένα λεπτό της ομιλίας του δεν προβλήθηκε.

Άλλοι χρήστες του twitter παρατήρησαν πως κατά την αποχώρησή του από το στάδιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, φαίνεται να κουτσαίνει, με αποτέλεσμα να φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του Ρώσου προέδρου.

Has Putin always walked like this? Seems to be limping and walking in a weird way.https://t.co/folXdFpJn2

— Tónio Kostaline (@TonioKostaline) March 18, 2022