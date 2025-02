Γερμανία: Πυροβολισμοί έξω από δικαστήριο στο Μπίλεφελντ- Πληροφορίες για τουλάχιστον 3 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/2) για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από δικαστήριο στην πόλη Μπίλεφελντ στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο δράστης φέρεται να ενήργησε μόνος του, ανοίγοντας πυρ κατά συγγενών συγκεκριμένου κατηγορούμενου, όμως οι σφαίρες έχουν τραυματίσει αρκετούς πολίτες που έτυχε να είναι εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Μέχρι τώρα υπάρχει αναφορά για τουλάχιστον 3 τραυματίες, ο ένας εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να έχει στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την σύλληψη του δράστη.

