Γερμανία: Νέα σύλληψη για την φονική επίθεση στο Ζόλιγκεν – Αρνείται να καταθέσει, τι εκτιμούν οι αρχές

Η αστυνομία στην Γερμανία, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα τη σύλληψη ενός υπόπτου και ερευνά το ενδεχόμενο να είναι ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με μαχαίρι στο Φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν την ζωή τους και άλλα οκτώ να τραυματιστούν.

Τα ξημερώματα είχε συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν σχετίζεται με την επίθεση. Σύμφωνα με το Der Spiegel, η δεύτερη σύλληψη είναι ενός νεαρού, που φέρεται να είχε επαφή με τον δράστη.

Σύμφωνα πάντα με το SPIEGEL, ο συλληφθείς είναι ένας 15χρονος από το Κιργιστάν. Ζούσε σε χώρο φιλοξενίας προσφύγων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ενδέχεται να είχε συνομιλία στο φεστιβάλ του Σόλινγκεν με τον φερόμενο ως ύποπτο, ο οποίος διαφεύγει. Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι άκουσαν τον συλληφθέντα και τον άλλο άνδρα να συζητούν για πιθανή επίθεση με μαχαίρι. Ως εκ τούτου, ο 15χρονος κατηγορείται για παράλειψη αναφοράς σχεδιαζόμενης αξιόποινης πράξης. Σύμφωνα με το SPIEGEL, ο νεαρός αρνείται να καταθέσει.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε συνέντευξη Τύπου της αστυνομίας, και οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι στην περιοχή που γινόταν η εκδήλωση κατασχέθηκαν πολλά μαχαίρια και η αστυνομία εξετάζει αν κάποιο από αυτά είναι το όργανο με το οποίο έγινε η επίθεση.

Οι ερευνητές δεν βλέπουν προς το παρόν κανένα άλλο κίνητρο εκτός από την τρομοκρατία, δήλωσε σήμερα ο ανώτερος δημόσιος εισαγγελέας Μάρκους Κάσπερς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρχών, η αστυνομία ακολουθεί «πολλά στοιχεία». Η κατάσταση αλλάζει κάθε λεπτό, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Thorsten Fleiß. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά η αστυνομία δεν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα, γράφει η Bild, με την αστυνομία να αναφέρει ότι και οι τρεις νεκροί είναι γυναίκες.

Εκτός από τα μαχαίρια που κατασχέθηκαν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα μαχαίρι με λεπίδα μήκους περίπου 20 εκατοστών, το μεσημέρι του Σαββάτου. Η τοποθεσία που βρέθηκε το μαχαίρι είναι περίπου 200 μέτρα από τη σκηνή της επίθεσης, στο Fronhof στο κέντρο του Solingen.

Η αστυνομία έδωσε επίσης στην δημοσιότητα μία περιγραφή του υπόπτου. Σύμφωνα με αυτή πρόκειται για άνδρα 20-30 ετών, με κοντή πυκνή γενειάδα και αθλητικό παράστημα, ύψους 1,70 – 1,75 μ.

