Γερμανία: Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και ένας αγνοείται στις πλημμύρες της Βαυαρίας

Ένας πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή του στην περιοχή Πφαφενχόφεν της Βαυαρίας κατά την διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού μιας οικογένειας από πλημμυρισμένη κατοικία, μετά την υποχώρηση δύο φραγμάτων.

Η σφοδρή νεροποντή στη νότια Γερμανία συνεχίζεται, με τις αρχές να κάνουν λόγο για την «βροχή του αιώνα». Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται στις συγκοινωνίες. Τις πρώτες πρωινές ώρες κατολισθήσεις προκάλεσαν τον εκτροχιασμό υπερταχείας ICE κοντά στην Στουτγάρδη. Στις πληγείσες περιοχές θα βρεθεί αύριο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Στην περιοχή του Πφαφενχόφεν αν ντερ Ιλμ της ‘Ανω Βαυαρίας, η οποία πλήττεται ήδη από χθες από έντονη βροχόπτωση, ένας 42χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, όταν ανατράπηκε η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με τρεις συναδέλφους του στην προσπάθεια απεγκλωβισμού μιας οικογένειας. Ο άνδρας αρχικά θεωρήθηκε αγνοούμενος, τα ξημερώματα ωστόσο βρέθηκε η σορός του. Σε παρόμοιο περιστατικό ανατροπής λέμβου πυροσβεστών αγνοείται τις τελευταίες ώρες ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης, ενώ ένας άνδρας ο οποίος αγνοείτο στο Σρομπενχάουζεν της ‘Ανω Βαυαρίας, θεωρείται ότι βρίσκεται σε πλημμυρισμένο υπόγειο και οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης ζήτησαν την βοήθεια δυτών προκειμένου να τον προσεγγίσουν. Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο καγκελάριος Σολτς, ο οποίος ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία και τους εξέφρασε τον σεβασμό του για τις υπηρεσίες τους.

Συνολικά, στις πλημμυρισμένες περιοχές της Βαυαρίας επιχειρούν περισσότερα από 40.000 άτομα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος επισκέπτεται από το πρωί τις πληγείσες περιοχές μαζί με τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Ο κ. Ζέντερ τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα της κρατιδιακής κυβέρνησης είναι η οργάνωση της αντικατάστασης των διασωστών, οι οποίοι παραμένουν πολλές ώρες σε υπηρεσία. «Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να συμβεί κάποιο λάθος, λόγω κόπωσης και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές», δήλωσε. Στην περιοχή επιχειρούν τις τελευταίες ώρες και δυνάμεις του στρατού. Ο Μάρκους Ζέντερ ζήτησε άμεση βοήθεια και από το ομοσπονδιακό κράτος, ενώ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους τις προειδοποιήσεις μέσω κινητής τηλεφωνίας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Στην περιφέρεια Πφαφενχόφεν βρίσκονται σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» συνολικά 85.000 άνθρωποι, με την τοπική τεχνική υπηρεσία να προειδοποιεί για άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και κινητής τηλεφωνίας.

Η κακοκαιρία προβλέπεται να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών για Πλημμύρες, η στάθμη των υδάτων στην περιοχή του Πασάου, στην Κάτω Βαυαρία, όπου συναντώνται ο Δούναβης, ο Ιν και ο Ιλτς αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη. Πολλοί δρόμοι και πλατείες της πόλης έχουν ήδη καλυφθεί από το νερό.

Ήδη από τη νύχτα ειδικά συνεργεία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) εργάζονται για την επαναφορά της αμαξοστοιχίας ICE 510 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο – Κολωνία και εκτροχιάστηκε στην περιοχή Σβάμπις-Γκμουντ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Στουτγκάρδης, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Η περιοχή επλήγη τις προηγούμενες ημέρες από έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρή κατολίσθηση στις σιδηροδρομικές γραμμές, την ώρα ακριβώς που περνούσε το τρένο. Τα δύο πρώτα βαγόνια εκτροχιάστηκαν, αλλά δεν ανατράπηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι 185 επιβάτες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κοντινό νηπιαγωγείο και αργότερα με λεωφορεία στο Πλουντερχάουζεν. Εκπρόσωπος της DB δεν ήταν σε θέση να προβλέψει πόσος χρόνος θα απαιτηθεί μέχρις ότου αποκατασταθούν τα δρομολόγια στην περιοχή.

Drone views show extent of unprecedented floods in southern Germany 0306024 / Dronebeelden laten de omvang zien van ongekende overstromingen in Zuid-Duitsland pic.twitter.com/uobjmMyaKx

— john l (@Maeestro) June 3, 2024