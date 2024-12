Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που έκλεψε εκσκαφέα και οδηγούσε σε κατάσταση αμόκ επί 12 χιλιόμετρα

Η αστυνομία στο Ταουμπερμπίσχοφσχαϊμ της Βάδης – Βυρτεμβέργης, στην Γερμανία, πυροβόλησε και σκότωσε νωρίτερα σήμερα έναν άνδρα ο οποίος έκλεψε εκσκαφέα και κατόπιν διέγραψε «τρελή» πορεία, στη διάρκεια της οποίας συγκρούστηκε με αυτοκίνητα και περιπολικά που επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

BREAKING: Man shot dead by police after stealing an excavator in the Main-Tauber district of Baden-Württemberg, where he damaged patrol cars and other vehicles and injured a female police officerpic.twitter.com/GBIOegKQoG

— I.E.N. (@BreakingIEN) December 31, 2024