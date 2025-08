Γάζα: Νέο βίντεο – σοκ από την Ισλαμική Τζιχάντ με Ισραηλινό όμηρο σε απόγνωση – «Είμαι στο χείλος του θανάτου»

Η οικογένεια του 21χρονου Ρομ Μπρασλάβσκι, Ισραηλινού ομήρου που κρατείται από την Ισλαμική Τζιχάντ, ενέκρινε την Κυριακή τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από βίντεο που διανεμήθηκε την Πέμπτη, στο οποίο ο Ρομ εμφανίζεται αποστεωμένος, βασανισμένος και ικετεύοντας για τη ζωή του.

Στο βίντεο, ο Μπρασλάβσκι λέει: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να ζήσω. Πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ».

Με δάκρυα, εξηγεί ότι δεν έχει πλέον ούτε φαγητό ούτε νερό. «Έχω ξεμείνει από φαγητό και νερό. Αν πριν μου έδιναν λίγο, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τρια φαλάφελ έφαγα σήμερα. Χθες, μετά βίας ένα πιάτο ρύζι. Επιβιώνω με λιγότερο από ένα λίτρο νερό την ημέρα».

Και συνεχίζει: «Υποφέρω εδώ. Τι έχετε πάθει; Τι κάνετε; Γιατί μας το κάνετε αυτό; Ξαπλωμένος σε ένα στρώμα 24 ώρες το 24ωρο. Είμαι στο χείλος του θανάτου και είμαι βέβαιος πως όλοι οι όμηροι είναι στην ίδια ψυχική και σωματική κατάσταση. Σας παρακαλώ, σταματήστε αυτή την κόλαση. Σταματήστε τα βάσανα. Δώστε μας απλώς φαγητό – αν όχι στη Γάζα, τουλάχιστον στους ομήρους».

Στο πρώτο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, μετά την απελευθέρωση του πρώην ομήρου Σάσα Τρουφάνοφ, ο Μπρασλάβσκι είχε περιγράψει τις συνθήκες κράτησής του.

«Ενάμιση χρόνος κόλασης, κάθε μέρα. Χρόνος χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, με βαριές αρρώστιες. Είμαι άρρωστος τον μισό καιρό, το σώμα μου είναι γεμάτο κόκκινες πληγές. Υποφέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω με τη ζωή μου. Η ψυχική μου κατάσταση είναι κάτω από κάθε κριτική».

Στο ίδιο βίντεο, εξέφραζε και φόβο για τη ζωή του: «Θα με πετάξουν σε έναν λάκκο με άμμο – αυτό θα γίνει στο τέλος».

Μετά την τελευταία δημοσιοποίηση βίντεο, η μητέρα του, Τάμι Μπρασλάβσκι, δήλωσε: «Ο εφιάλτης που φοβόμουν να φανταστώ είναι πραγματικός. Ο φόβος με τον οποίο ζούμε έχει γίνει πιο απτός από ποτέ και είναι σημαντικό ο κόσμος να δει – παρά τον προσωπικό μου πόνο στο να δείξω δημόσια τον Ρομ σε αυτή την κατάσταση».

«Στο προηγούμενο βίντεο είδα τον Ρομ να λέει σκληρά λόγια, αλλά υπήρχε ακόμα μια σπίθα ελπίδας στα μάτια του. Σε αυτό, τα μάτια του είναι σβηστά. Είναι ανήμπορος – κι εγώ επίσης», τόνισε.

