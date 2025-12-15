Γάλλος ΥΠΕΞ: «Οι Ευρωπαίοι παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους» – Επ’ αόριστον πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και περαιτέρω κυρώσεις

  • «Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», με την απόφαση να ακινητοποιήσουν επ’ αόριστον τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην ΕΕ, δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.
  • Μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, αναμένεται απόφαση για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αναμένεται επίσης να συμφωνήσει σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
  • Αναμένονται κυρώσεις κατά εννέα οντοτήτων, κυρίως ναυτιλιακών εταιρειών, που συμβάλλουν στην καταστρατήγηση των υφιστάμενων κυρώσεων, καθώς και κατά «12 προσώπων» που εμπλέκονται σε αποσταθεροποιητικές δραστημιότητες για λογαριασμό της Ρωσίας.
«Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», με την απόφαση να ακινητοποιήσουν επ’ αόριστον τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικων Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Την περασμένη Παρασκευή, «τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να παγώσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι η Ρωσία του Πούτιν να σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο και να αποζημιώσει την Ουκρανία», εξήγησε ο Νοέλ Μπαρό.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μια πολύ σημαντική απόφαση, διότι από το 2022 μέχρι σήμερα, οι χώρες της ΕΕ έπρεπε κάθε έξι μήνες να αποφασίζουν με ομοφωνία για την ανανέωση της ακινητοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό εκτίμησε επίσης ότι μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, θα είναι δυνατό να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα δίνει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις χρηματοοικονομικές της ανάγκες για τα επόμενα δύο χρόνια και παράλληλα θα τη θέσει σε θέση ισχύος έως ότου οι διαπραγματεύσεις να την οδηγήσουν στην ειρήνη.

«Βλέπουμε ότι η Ουκρανία έχει δείξει την βούλησή της να προχωρήσει και να επιταχύνει προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Γάλλος υπουργός ανέφερε ότι το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να συμφωνήσει σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Συγκεκριμένα αναμένεται να επιβληθούν κυρώσεις κατά εννέα οντοτήτων (κυρίως ναυτιλιακών εταιρειών) που φέρονται να συμβάλλουν στην καταστρατήγηση των υφιστάμενων κυρώσεων, μέσω του σκιώδους στόλου της Ρωσίας και συνδέονται με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Επιπλέον, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συμφωνήσουν στην επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά «12 προσώπων» που εμπλέκονται σε αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ανάμεσά τους, ο Γαλλορώσος πρώην στρατιωτικός Ξαβιέ Μορό, που θεωρείται προπαγανδιστής του Κρεμλίνου, καθώς και ο Αμερικανορώσος Τζον Μαρκ Ντούγκαν, ο οποίος εδώ και μια δεκαετία έχει εγκατασταθεί στη Ρωσία και κατηγορείται ότι συμμετέχει σε φιλορωσικές επιχειρήσεις ψηφιακών πληροφοριών με στόχο τον επηρεασμό εκλογών, τη δυσφήμηση πολιτικών προσώπων και τη χειραγώγηση του δημόσιου λόγου στις δυτικές χώρες.

