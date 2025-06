Γαλλία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, από τον οποίο ζήτησε να απελευθερώσει τους δύο Γάλλους που κρατούνται στην Τεχεράνη και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του.

«Νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν σήμερα» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος, ζητώντας και πάλι την αποφυλάκιση της Σεσίλ Κολέρ και του Ζακ Παρί, «την προστασία των (Γάλλων) πολιτών και επιχειρήσεων» στη χώρα που «δεν πρέπει να απειλούνται», αλλά και «την τήρηση της εκεχειρίας ώστε να συμβάλει (το Ιράν) στην αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή».

New phone conversation with Iranian President @drpezeshkian today.

My messages:

→ The release of our compatriots Cécile Kohler and Jacques Paris.

→ The protection of our nationals and our facilities in Iran, which must not be subject to any threats.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2025