Γαλλία: Τέσσερις νεκροί και εννέα σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε Ουκρανούς μαθητές

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή στη δυτική Γαλλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε Ουκρανούς μαθητές ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο.

💔A bus with Ukrainians overturned in the northwest of France — there are fatalities

In the terrible accident, 4 people died, 11 others were seriously injured, and 34 passengers sustained minor injuries.

The relatives of the deceased will be able to visit the “chapel of rest,”… pic.twitter.com/0WYY429nHc

— NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025