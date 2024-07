Φρίκη στις ΗΠΑ: Σύγχρονη «Μήδεια» έπνιξε την κόρη της σε λίμνη επειδή έκανε φασαρία – ΒΙΝΤΕΟ

Άλλη μια περίπτωση σύγχρονης «Μήδεια» στις ΗΠΑ, με μια 33χρονη… μητέρα να πνίγει το ίδιο της το παιδί σε μια λίμνη.

Η 33χρονη Νάνσι Έλλιοτ από το Νάσβιλ του Τενεσί, βρέθηκε το περασμένο Σάββατο σε λίμνη στην πόλη Χέντερσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας με την 7χρονη κόρη της, Πάιπερ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Έλλιοτ κουράστηκε από τις φωνές της μικρής και προκειμένου να την κάνει να σωπάσει, την πήγε στα ρηχά νερά της λίμνης και βίαια της έχωσε το κεφάλι μέσα στο νερό, κρατώντας την από το σβέρκο.

Brandi Nicole Elliot, 33, of Tennessee is charged with 1st-degree murder for drowning her daughter, Piper Elliot, 7, in Drakes Creek on July 13 because she had a “rough day” & “wanted time alone”

The evil mother held Piper under the water & told her to be quiet

R.I.P. 🙏

