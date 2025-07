Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Την άγρια δολοφονία της 4χρονης κόρης του συντρόφου της ομολόγησε μια νηπιαγωγός στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Συγκεκριμένα, η Άμπερ Λι Χιουζ παραδέχτηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της νοτιοαφρικανικής πρωτεύουσας ότι έπνιξε τη μικρή Νάντα-Τζέιν Τσαλίτα σε μια μπανιέρα γεμάτη με κρύο νερό.

Με κατάθεση που προκάλεσε ανατριχίλα στο ακροατήριο, το δικαστήριο άκουσε πώς η Χιουζ έβαλε το κεφάλι του μικρού παιδιού κάτω από το νερό καθισμένη πάνω του, καθώς – όπως περιέγραψε – εκείνο πάλευε να ξεφύγει.

JUST IN: The Johannesburg High Court is expected to hand down its judgment to the former pre school teacher Amber lee Hughes.

She has been accused of raping and murdering her former lover’s 4-year-old daughter in 2023. @khumalo_nt pic.twitter.com/DdE4ZqDsGc

