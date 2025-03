Φρίκη και αποτροπιασμός: Στη φυλακή άνδρας που βίασε άλογο αφού εισέβαλε σε στάβλο φιλοζωικής οργάνωσης

Μια πρωτοφανής υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ζώου είδε το φως της δημοσιότητας στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, ένας 36χρονος άνδρας καταδικάστηκε σε 20 εβδομάδες φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση σε άλογο. Στη δίκη που έγινε αποκαλύφθηκε ότι η επίθεση αυτή έγινε στα τέλη Μαΐου του περασμένου έτους με τις λεπτομέρειες να είναι κυριολεκτικά ανατριχιαστικές.

Το περιστατικό συνέβη σε στάβλους οργάνωσης για την προστασία κακοποιημένων αλόγων στα περίχωρα της πόλης Νόρφολκ, όταν ο δράστης εισέβαλε στη διάρκεια της νύχτας απομόνωσε μια φοράδα με το όνομα Λουίζ και διέπραξε διείσδυση στο άλογο χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του χεριού του. Όπως κατέθεσε στο πλαίσιο της δίκης ο γιατρός που περιέθαλψε το ζωντανό, την συγκεκριμένα νύχτα έλαβε ένα τηλεφώνημα από τους ιδιοκτήτες του στάβλου να πάει από εκεί, διότι το άλογο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσαν να το ηρεμήσουν. Έπειτα από εξέταση που πραγματοποίησε διαπίστωσε ότι το άλογο υπέφερε από εσωτερικά τραύματα, προϊόν διείσδυσης.

Neigh Way: Norfolk Man Jailed for “Sadistic” Sex Attack on Horse: https://t.co/qKECtlz64g pic.twitter.com/kRhFmBRd10

— Magistrates’ Blog (@MagistratesBlog) March 19, 2025