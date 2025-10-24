Φον ντερ Λάιεν: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, η οποία σήμερα επικεντρώνεται στην ανατολή και αύριο μπορεί να βρίσκεται στο νότο.

Στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκρινε ότι η συζήτηση για το σχέδιο «Ετοιμότητα 2030» ήταν θετική και επισήμανε τα τέσσερα εμβληματικά αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: το τείχος κατά των drones, την παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας, τη Διαστημική Άμυνα και την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμυνας.

Στο θέμα της Ουκρανίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την ικανοποίησή της που υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 19ο πακέτο κυρώσεων που «χτυπά την καρδιά της ρωσικής πολεμικής οικονομίας». Παράλληλα, χαρακτήρισε «πολύ ευπρόσδεκτη κίνηση» την ανακοίνωση των ΗΠΑ για κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα. «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία για όσο χρειαστεί» και «θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σχετικά με το «Δάνειο Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία που θα κινητοποιηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η συζήτηση που έγινε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψε να εντοπιστούν τα σημεία που πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει επ’ αυτών. Υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, δεσμεύεται να απαντήσει στις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Για το ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ανέφερε κανείς δεν άσκησε βέτο σήμερα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ληφθεί αυτή η «σημαντική πολιτική απόφαση». Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι είναι δυνατό να επιλυθούν τα τεχνικά ζητήματα του «Δανείου Αποζημιώσεων για την Ουκρανία, με βάση τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ, επιμένοντας ότι «μία λύση είναι εφικτή» και ότι τον επόμενο Δεκέμβρη θα ληφθεί μια τελική απόφαση. Ανέφερε, επίσης, ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και με τον Πρόεδρο του Eurogroup, Πασκαλ Ντόναχιου οι οποίοι θεωρούν ότι η λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

Για την ανταγωνιστικότητα και το κλίμα, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη Συμφωνία του Παρισιού και συμφώνησε ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ευέλικτοι στη στρατηγική μας». Συμφώνησε, επίσης, ότι «οι κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, των βιομηχανιών μας, πρέπει να συμβαδίζουν».

Τέλος, για το θέμα της στέγασης, ο Α. Κόστα τόνισε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στις καθημερινές ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. «Η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα της στέγασης είναι από τα πιο πιεστικά, συγκεκριμένα ζητήματα για εκατομμύρια Ευρωπαίους», είπε και πρόσθεσε ότι στον τομέα αυτό οι αρμοδιότητες παραμένουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ανέφερε ότι η σημερινή πολιτική συζήτηση προετοίμασε το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

