Φλόριντα: Συνελήφθη 23χρονος που εισέβαλε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο και ήθελε να παντρευτεί την εγγονή του Τραμπ

Ένα περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας στο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, προκαλεί ερωτήματα, καθώς ένας άνδρας συνελήφθη από τις Μυστικές Υπηρεσίες, αφότου σκαρφάλωσε τον προστατευτικό τοίχο του πολυτελούς θερέτρου, ισχυριζόμενος πως θέλει να διαδώσει το Ευαγγέλιο και να παντρευτεί την 18χρονη εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, Κάι Μάντισον Τραμπ.

Ο 23χρονος Άντονι Τόμας Ρέγιες συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, αφότου σκαρφάλωσε τον τοίχο που περιβάλλει το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι «σκαρφάλωσε τον τοίχο» της ιδιοκτησίας του Αμερικανού Προέδρου, δηλώνοντας πως σκοπός του ήταν να «διαδώσει το Ευαγγέλιο» στον Ντόναλντ Τραμπ και να παντρευτεί την εγγονή του, Κάι.

Το περιστατικό της Τρίτης δεν ήταν το πρώτο για τον Ρέγιες, καθώς είχε προσπαθήσει να εισέλθει ξανά στο ιδιωτικό κλαμπ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αυτή τη φορά, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση ξένης περιουσίας από τις αρχές της Πολιτείας, ωστόσο θεωρείται πιθανό να ακολουθήσουν και ομοσπονδιακές κατηγορίες, δεδομένου ότι το Μαρ-α-Λάγκο είναι ομοσπονδιακά προστατευόμενος χώρος.

Κατά τη στιγμή του συμβάντος, ο Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον. «Ο Πρόεδρος είναι ενήμερος για το περιστατικό και έχει λάβει σχετική ενημέρωση», ανέφερε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στη New York Post. Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Το Μαρ-α-Λάγκο δεν δεχόταν επισκέπτες τη νύχτα του περιστατικού, ενώ οι πύλες που φυλάσσονται από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ήταν κλειστές. Πολλαπλές πινακίδες γύρω από την ιδιοκτησία προειδοποιούν ξεκάθαρα κατά της παραβίασης.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η Κάι, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της πρώην συζύγου του, Βανέσα, βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τη στιγμή της εισβολής.

Η 18χρονη είναι μαθήτρια του Benjamin School στο Τζούπιτερ της Φλόριντα και φέρελπις επαγγελματίας γκολφέρ, έχοντας ήδη δεσμευθεί να αγωνιστεί στην πανεπιστημιακή ομάδα του University of Miami.



Την Κυριακή, κατέκτησε τη 2η θέση σε τουρνουά στο Village Golf Course του Royal Palm Beach, σε απόσταση μικρότερη των 24 χιλιόμετρα από το Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την Palm Beach Post.



Αναρτήσεις της στα social media δείχνουν ότι είχε πρόσφατα επιστρέψει από ταξίδι στις Μπαχάμες.



Η Κάι έχει τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σχεδόν 2 εκατομμύρια followers στο Instagram και πάνω από 1 εκατομμύριο subscribers στο YouTube.



Το ευρύ κοινό την γνώρισε πέρυσι, όταν εμφανίστηκε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και εκφώνησε ομιλία επαινώντας τον Τραμπ, λίγο πριν από την επίσημη ανακήρυξή του ως υποψήφιου προέδρου.

«Για μένα, είναι απλά ένας κανονικός παππούς. Μας δίνει καραμέλες και αναψυκτικά όταν δεν κοιτούν οι γονείς μας, και πάντα ρωτάει πώς τα πάμε στο σχολείο», είχε πει τότε η Κάι, η μεγαλύτερη από τα 11 εγγόνια του Τραμπ.

This is amazing ‼️ Trump’s Granddaughter Kai Trump gives her first ever speech at the RNC

What a special moment 🇺🇸🙏🏼🥺 pic.twitter.com/QK8SNPNbHw

— TONY™ (@TONYxTWO) July 18, 2024