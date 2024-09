Εξοργισμένος πελάτης τα… σπάει σε εστιατόριο για ένα κινητό τηλέφωνο με υπάλληλο να του φέρνει στο κεφάλι ένα τηγάνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο περιστατικό συνέβη σε κατάστημα δημοφιλούς αλυσίδας εστιατιορίων στο Κλοράντο των ΗΠΑ, όταν ένας πελάτης επιτέθηκε στο προσωπικό θεωρώντας ότι του είχαν κλέψει το κινητό τηλέφωνο. Στο βίντεο που έχει τραβήξει μέλος του προσωπικού και κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο πελάτης να είναι αρχικά εκνευρισμένος και να καταφέρεται κατά συγκεκριμένων υπαλλήλων, λέγοντας ότι εκείνες έχουν πάρει το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν το έχουμε εμείς», ακούγεται να του λέει μια γυναικεία φωνή με τον άνδρα εξοργισμένο να έχει πάρει την παραγγελία του στα χέρια και να αρχίζει την… επίθεση. Αρχικά, στο έλεος της οργής του βρίσκονται μερικά μπουκαλάκια με σάλτσες, ενώ κουνάει διαρκώς το χέρι του στον αέρα προσπαθώντας να χτυπήσει όποιον βρει μπροστά του.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται στο βίντεο, δύο άνδρες που φορούν τη στολή της αλυσίδας, παρεμβαίνουν και πιάνονται στα χέρια με τον εξαγριωμένο πελάτη προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν για να τον παραδώσουν στην Αστυνομία.

Κι ενώ οι τρεις άνδρες έχουν δημιουργήσει ένα ανεπανάληπτο ανθρώπινο σύμπλεγμα στο πάτωμα του καταστήματος, ανταλλάσσοντας ύβρεις και χτυπήματα, τη λύση προσπαθεί να δώσει μια υπάλληλος της επιχείρησης, κοπανώντας τον δράστη με ένα τηγάνι στο κεφάλι συνεχόμενες φορές.

Τελικά, το όλο σκηνικό έληξε μετά από λίγο με τον άνδρα τελικά να διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με τις Αρχές του Κολοράντο, ο συγκεκριμένος επανήλθε μετά από λίγο στο κατάστημα και τραυμάτισε ελαφρά έναν άλλον πελάτη που θεώρησε ότι συμμετείχε στον καβγά εναντίον του.

Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα με τις Αρχές να καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να προσέλθει για να δώσει πληροφορίες.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Police are looking for a “woman” named Isaac Ross as a person of interest for this attack. Someone must have used the wrong pronoun. I believe “creton” is the proper one. Great job with the pizza peel my sister! https://t.co/kDDUSITTez

— Plain Jane 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 We Are A Republic! (@PlainJanePrepr) September 12, 2024