Ερντογάν σε Μερτς: Η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν μπορεί να προκαλέσει κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν κινδυνεύουν να προκαλέσουν κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη, κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

«Ο Πρόεδρός μας δήλωσε ότι οι επιπτώσεις αυτής της κλιμάκωσης βίας που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές επιθέσεις μπορεί να βλάψουν την περιοχή και την Ευρώπη ως προς το μεταναστευτικό και ότι υπάρχει πιθανότητα πυρηνικής διαρροής», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

President @RTErdogan spoke by phone with Chancellor Friedrich Merz of Germany.

The call addressed the Israel-Iran conflict as well as bilateral relations and regional issues.

Underscoring that negotiation table is the only path to the settlement of nuclear disagreements with…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 20, 2025