Επιστολή AHI προς Τραμπ: Να σταματήσει η πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία

Το American Hellenic Institute εκφράζει την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F110 στην Τουρκία, καθώς και σε κάθε διαδικασία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Νικ Λαρυγγάκης, εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την επίσημη κοινοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο σχετικά με την προτεινόμενη πώληση κινητήρων GE F110, αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων, για το τουρκικό μαχητικό KAAN.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο η αμερικανική κυβέρνηση να εξετάζει νομική οδό που θα επέτρεπε στην Τουρκία να αποκτήσει και μαχητικά F-35.

Το AHI υπενθυμίζει ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις CAATSA στην τουρκική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με την επιστολή, η απόφαση εκείνη είχε βασιστεί στη διαπίστωση ότι η απόκτηση των S-400 από την Τουρκία συνιστούσε απαράδεκτη απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ.

Το Ινστιτούτο καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να παραμείνει συνεπής με εκείνη την απόφαση. Όπως αναφέρει, τίποτα ουσιαστικό δεν έχει αλλάξει από τότε, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, ενώ τα νομικά ζητήματα που οδήγησαν στις κυρώσεις παραμένουν άλυτα.

Για τον λόγο αυτό, το AHI ζητεί από την αμερικανική κυβέρνηση να μην ακολουθήσει πολιτικές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν είτε τις κυρώσεις είτε το νομικό πλαίσιο στο οποίο αυτές στηρίχθηκαν.

Το American Hellenic Institute δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στον ρόλο του Κογκρέσου. Το Ινστιτούτο εκφράζει ανησυχία επειδή η κυβέρνηση προχώρησε στην επίσημη κοινοποίηση της πώλησης, παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου και χωρίς, όπως υποστηρίζει, να τηρήσει πλήρως την καθιερωμένη διαδικασία διαβούλευσης που διέπει τις μεγάλες εξοπλιστικές πωλήσεις.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ο συνταγματικός εποπτικός ρόλος του Κογκρέσου στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και στην πολιτική εθνικής ασφάλειας αποτελεί ουσιώδη θεσμική δικλείδα και πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστός.

Το AHI ασκεί ευρύτερη κριτική στη συμπεριφορά της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν λειτουργεί ως αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, στη στάση της στη Μέση Ανατολή και στις σχέσεις της με παράγοντες όπως η Χαμάς. Γίνεται επίσης αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και σε ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η επιβράβευση μιας τέτοιας συμπεριφοράς με διευρυμένη αμυντική συνεργασία στέλνει λανθασμένο μήνυμα τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το AHI υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν επωφεληθεί επί μακρόν από τις στρατηγικές σχέσεις τους με την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλους δημοκρατικούς συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίοι, όπως σημειώνει, επιδιώκουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Καταλήγοντας, το Ινστιτούτο καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί τον ρόλο του Κογκρέσου, να σταματήσει την προτεινόμενη πώληση των κινητήρων F110 και να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει μαχητικά F-35, εκτός εάν και έως ότου εκπληρώσει πλήρως τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.