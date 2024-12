Επεισόδια σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης: Εμπόδισαν τους φοιτητές να στολίσουν χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ένταση επικράτησε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Γιλντίζ (Yıldız Technical University/YTU) στην Κωνσταντινούπολη, όταν φοιτητές συγκρούστηκαν με ομάδα ισλαμιστών κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής εκδήλωσης στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο campus Νταβούτπασα.

Οι φοιτητές του YTU συγκεντρώθηκαν για τον στολισμό του δέντρου, αλλά η εκδήλωσή τους διακόπηκε από μια «συντηρητική ομάδα», όπως αναφέρει το τουρκικό μέσο ενημέρωσης Τ24, που αποτελούνταν επίσης από φοιτητές του πανεπιστημίου.

Τα μέλη της ομάδας προσευχήθηκαν στο σημείο και προσπάθησαν να εμποδίσουν τον στολισμό του δέντρου, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε με λογομαχίες και σωματική βία.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ομάδα ισλαμιστών φώναζε διάφορα συνθήματα, με θρησκευτικές αναφορές όπως «Τακμπίρ» και «Αλλάχου Άκμπαρ», ενώ οι φοιτητές που συμμετείχαν στον στολισμό απάντησαν με συνθήματα όπως «Οι τζιχαντιστές θα φύγουν, εμείς θα μείνουμε» και «Μετρήστε τους τζιχαντιστές και δείτε πόσοι είμαστε εμείς».



Η ιδιωτική ασφάλεια του πανεπιστημίου παρενέβη για να διαχωρίσει τις δύο πλευρές και να αποτρέψει περαιτέρω επεισόδια. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την αποκατάσταση της τάξης.

Turkish Islamists in Istanbul try to attack university students decorating a Christmas tree.

As I said a few days ago, Turkey is the enemy of Europe.

pic.twitter.com/fbicUmOT1w

— Paul Golding (@GoldingBF) December 13, 2024