Ερντογάν: Η ποδοσφαιρική διπλωματία, η αλλαγή πλεύσης και η συνάντηση με τον Αιγύπτιο Αλ Σίσι

Αφορμή για διπλωματικές κινήσεις βρήκε στο Μουντιάλ ο Ερντογάν, ο οποίος πήγε στο Κατάρ και άρχισε τις χειραψίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποφάσισε να αλλάξει στάση απέναντι στην Αίγυπτο, με τον πρόεδρο Αλ Σίσι, της οποίας συναντήθηκε.

Ο Ερντογάν πήγε σήμερα στην Ντόχα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, για να παραστεί στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2022 στο Κατάρ. Εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ζήτησε από τον Εμίρη του Κατάρ να μεσολαβήσει για να έχει συνάντηση με τον Αλ Σίσι. Ο φίλα προσκείμενος στον Τούρκο πρόεδρο εμίρης δεν μπορούσε να το αγνοήσει, άλλωστε είναι ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης. Έτσι το κανόνισε και οι δύο αρχηγοί κρατών είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση, κατά την οποία όμως αντάλλαξαν εγκάρδια χειραψία.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.

Qatari Emir seems to have arranged a brief salutations in Doha pic.twitter.com/OeFdvsjyy9

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 20, 2022