ΜΕΔΟΥΣΑ 12: To «θανατηφόρο βλέμμα» του Συνασπισμού της Μεσογείου που… παγώνει την Τουρκία

Αμέσως μετά την λήξη της “Falcon Eye” ξεκίνησε χθες η 12η Διμερής Διακλαδική Άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ» μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, στην οποία έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η Κύπρος, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η άσκηση Μέδουσα αποτελεί το κύκνειο άσμα της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου, που προκαλεί εκνευρισμό και τρόμο στην Τουρκία.

Τα τελευταία χρόνια η συμμαχία των «δύο» γίνεται όλο και πιο ισχυρή, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ σε αγαστή συνεργασία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του να κλείνουν συμφωνίες για την ένταξη κι άλλων χωρών στο «σχήμα». Η Σαουδική Αραβία είναι μία από αυτές της χώρες, που στηρίζουν τον Συνασπισμό της Μεσογείου, το βλέμμα του οποίου «παγώνει τους εχθρούς» όπως άλλωστε γινόταν με την «Μέδουσα» από την αρχαία μυθολογία, απ’ όπου κι αντλήθηκε η έμπνευση της ονοματοδοσίας της άσκησης.

Η άσκηση λαμβάνει χώρα από το 2015 εναλλάξ μεταξύ των 2 Χωρών, φέτος διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου και έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν με παρατηρητές η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κονγκό, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, η Ρουμανία και η Σερβία.

Η επιτυχής διεξαγωγή της έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον φίλων, εταίρων και συμμάχων που κάθε χρόνο αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν, αναδεικνύοντάς την σε μία από τις σημαντικότερες πολυμερείς διακλαδικές ασκήσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 12» αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών Χωρών, καθώς και στην διεξαγωγή επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε διακλαδικό επίπεδο και σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, ενισχύοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής ως πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας.

Η σειρά ασκήσεων «ΜΕΔΟΥΣΑ» εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων όπως και στο Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος και Αιγύπτου για το έτος 2022 κι εμβαθύνει έτι περαιτέρω τις άριστες και πολυεπίπεδες σχέσεις μεταξύ των 2 Χωρών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στην Αίγυπτο κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces Aντιστρατήγου Osama Roshdy Askar.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των «Σκιών του Αιγαίου», της νεότευκτης Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, όπως παρακάτω:

4 Αεροσκάφη (Α/Φ) F-16

4 Επιθετικά Ελικόπτερα (ΕΕ/Π) AH-64.

2 Ελικόπτερα (Ε/Π) CH-47D.

2 Φρεγάτες (Φ/Γ ΕΛΛΗ και Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ) με τα οργανικά τους Ε/Π.

1 Αρματαγωγό (Α/Γ ΧΙΟΣ).

1 Υποβρύχιο (Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ).

10 Ελαστικές Λέμβοι.

4 Τροχοφόρα Θωρακισμένα Οχήματα (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – HMMWVs).

1 Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).

1 Λόχο Πεζοναυτών από την 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών.

1 Ομάδα Αλεξιπτωτιστών Ελευθέρας Πτώσης από το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ).

Οι Αιγυπτιακές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με:

18 Α/Φ πολλαπλού ρόλου.

6 Ε/Π.

1 Πλοίο Ελικοπτεροφόρο LHD τύπου Mistral.

1 Φ/Γ.

1 Υ/Β.

2 Κορβέτες (Κ/Β).

2 Σκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων RHIB (Rigid-Hulled Inflatable Boat).

4 Ελαστικές Λέμβοι Zodiac Mk V.

8 HMMWVs.

1 Λόχο Ειδικών Δυνάμεων των Χερσαίων Δυνάμεων.

1 Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού.

1 Ομάδα Αλεξιπτωτιστών.

1 Λόχο Μηχανοκίνητου Πεζικού (OPFOR).

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου συμμετέχουν με:

1 Ε/Π AW-139.

1 Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ).

1 Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών.

1 Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων – Αλεξιπτωτιστών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας συμμετέχουν με:

1 Κορβέτα με το οργανικό της Ε/Π.

1 Ομάδα Ειδικών Δυνάμεων (SOF).

1 Ομάδα Πεζοναυτών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ συμμετέχουν με 1 Ομάδα Πεζοναυτών.

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day, DVDay), στην οποία οι προσκεκλημένοι θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιχειρησιακά σενάρια μεταξύ των οποίων άλματα στατικού ιμάντα και ελεύθερη πτώση αλεξιπτωτιστών από Ε/Π, καταρρίχηση με την μέθοδο fast rope, νηοψία και αναρρίχηση σε πολεμικό πλοίο, αμφίβιες επιχειρήσεις στην ακτή «EL OMAYED», καθώς και εικονικές αεροπορικές προσβολές από μαχητικά αεροσκάφη.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι από την εντυπωσιακή «ΜΕΔΟΥΣΑ 11», που πραγματοποιήθηκε στον περασμένο Νοέμβριο στην Κρήτη, Mε τη συμμετοχή παρατηρητών από την Γαλλία, την Ινδία, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Σαουδική Αραβία. Σκοπός της ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών Χωρών, καθώς και η διεξαγωγή προκεχωρημένης διακλαδικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής.