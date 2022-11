Μουντιάλ 2022: Έκαναν τη νύχτα μέρα στην Ντόχα – Γιόρτασαν με πυροτεχνήματα την παραμονή της μεγάλης πρεμιέρας

Στους ρυθμούς του Μουντιάλ 2022 κινείται ο πλανήτης από σήμερα, Κυριακή 20 Νοεμβρίου, ωστόσο οι πανηγυρισμοί στο Κατάρ ξεκίνησαν μία μέρα πριν.

Την παραμονή της έναρξης του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο, οι Καταριανοί έκαναν τη νύχτα μέρα με εκατοντάδες πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό για να γιορτάσουν το πρώτο χειμερινό Παγκόσμιο Κύπελλο την ώρα που drones σχημάτιζαν τη φράση «Welcome to Qatar».

Η ανυπομονησία των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων έχει χτυπήσει κόκκινο για την έναρξη της παγκόσμιας γιορτής της στρογγυλής θεάς.

Welcome to Qatar – display of fireworks and drones on waterfront at Doha ahead if opening Worl Cup game tomorrow. pic.twitter.com/csL4skjMpf

— David Brown (@DavidhBrown) November 19, 2022