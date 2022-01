Εμανουέλ Μακρόν: Το ανώνυμο τηλεφώνημα στην Μπριζίτ – Ντοκιμαντέρ-φωτιά για τον Γάλλο πρόεδρο

Σκανδαλώδεις ισχυρισμούς διατυπώνει πολιτικός σχολιαστής για τον Εμανουέλ Μακρόν σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο BFMTV.

Σύμφωνα με τον Nicolas Prisette, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν δέχθηκε ανώνυμο τηλεφώνημα στο οποίο της είπαν ότι ο σύζυγός της, Εμανουέλ Μακρόν ήταν με τον γκέι εραστή του. Παρά τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας σε όλες τις συσκευές της, άγνωστος κατάφερε να φθάσει στην 68χρονη Μπριζίτ και φέρεται να της είπε: “Ξέρω πως ο σύζυγός σου αυτήν τη στιγμή είναι με άνδρα”.

Ο πολιτικός σχολιαστής, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, εξέφρασε αυτούς τους ισχυρισμούς του στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από το BFMTV, υπό τον τίτλο “Στην κόλαση των προεδρικών εκστρατειών”. Αυτές οι θεωρίες περιλαμβάνονται στις σκανδαλώδεις φήμες που κατά καιρό διαδίδονται για την προσωπική ζωή του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, με πιο πρόσφατες αυτές σύμφωνα με τις οποίες η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας. Η Πρώτη Κυρίας της Γαλλίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για τις φήμες αυτές.

Brigitte Macron ‘received anonymous phone call saying husband was with a gay lover’, documentary claims https://t.co/Eiix5DyYiC

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2022