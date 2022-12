Έλον Μασκ: Πλαστικός χειρουργός «τσαλακώνει» την εικόνα του – Πόσα έχει ξοδέψει σε αισθητικές επεμβάσεις

Δεν φθάνουν τα προβλήματα που έχει ο Έλον Μασκ από την στιγμή που απέκτησε το twitter, έρχονται στο φως και νέες αποκαλύψεις για να τσαλακώσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα του. Και αυτή την φορά κυριολεκτικά, μιας και πρόκειται για την εξωτερική εμφάνισή του.

Για την ώρα ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του twitter, προχωρά σε δημοσκοπήσεις προτρέποντας το κοινό να συνδράμει στην απόφαση για το ενδεχόμενο της αποχώρησής του, με το 57% των περίπου 17 εκατομμυρίων χρηστών του ιστότοπου που ψήφισαν, να έχει δώσει θετική απάντηση.

Αυτή τη φορά όμως ο Μασκ επανέρχεται στο επίκεντρο με αφορμή την τοποθέτηση ενός πλαστικού χειρουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βλέποντας το πρόσωπο, του πιο πλούσιου ανθρώπου στον πλανήτη, διακρίνει πως έχει ξοδέψει περισσότερα από 172.000 δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις, για να ανορθώσει σημεία στο σώμα του και να καταπολεμήσει την τριχόπτωση.

Elon Musk may have spent over $172,000 on secret surgeries to look younger, a top US plastic surgeon has claimed.https://t.co/Jv1SJRn8nr

— news.com.au (@newscomauHQ) December 24, 2022