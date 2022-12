Υπέρ της αποχώρησης του Έλον Μασκ οι χρήστες του Twitter – Ψήφισαν πάνω από 17,5 εκατ. άνθρωποι

Υπέρ της αποχώρησης του Έλον Μασκ από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Twitter, λιγότερο από δύο μήνες μετά την εξαγορά της από τον δισεκατομμυριούχο, ψήφισαν οι χρήστες της εν λόγω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, που συμμετείχαν στη σχετική δημοσκόπηση.

Περίπου 57,5% των ψήφων ήταν «Ναι», ενώ 42,5% ήταν κατά της ιδέας να παραιτηθεί ο Μασκ από επικεφαλής του Twitter, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που ανακοίνωσε την Κυριακή, το βράδυ ο δισεκατομμυριούχος. Περισσότεροι από 17,5 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν μέρος στην ψηφοφορία.

Ο Μασκ δήλωσε πως θα συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, όμως δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι πρέπει να το κάνει.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Μέχρι στιγμής ο Έλον Μασκ δεν έχει αντιδράσει στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, όμως κατά τη διάρκειά της είχε γράψει: «Όπως λέει και η παροιμία, πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να το πάρεις».

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022