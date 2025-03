Έλον Μασκ: «Ήταν σίγουρα ναζιστικός ο χαιρετισμός του» λέει η τρανς κόρη του

Την σιγουριά της ότι ο χαιρετισμός του Έλον Μασκ στις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία Τραμπ ήταν όντως ναζιστικός εξέφρασε σε συνέντευξή της στο Teen Vogue η τρανς κόρη του Νοτιοαφρικανού μεγιστάνα, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον.

«Αγάπη μου, να λέμε τα σύκα σύκα και τον Ναζί Ναζί. Η μ@@@κία αυτή ήταν σίγουρα ναζιστικός χαιρετισμός», είπε η 20χρονη στη δεύτερη συνέντευξη που έδωσε στο συγκεκριμένο μέσο έπειτα από την αποποίηση του οικογενειακού της επιθέτου το περασμένο έτος.

Για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, η Γουίλσον δήλωσε ότι «ως τρανς γυναίκα, φοβάμαι ότι θα χάσω την πρόσβαση σε εγγυημένη ιατρική περίθαλψη. Αν δεν είχα κάνει ιατρική μετάβαση στην ηλικία που έκανα, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα 14 παιδιά που έχει οπ πατέρας της. Σε ερώτηση αν έχει σχέσεις μαζί τους είπε: «Θα πω ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρω πόσα αδέλφια έχω, αν συμπεριλάβετε και τα ετεροθαλή αδέλφια».

Vivian Wilson is Teen Vogue’s special issue cover star. The estranged daughter of Elon Musk discusses her modeling and TV aspirations, her unusual extended family, and what she describes as the “cartoonishly evil” Trump admin. Read the full interview here: https://t.co/rryJqiS6LW pic.twitter.com/0SO5obmB7V

— Teen Vogue (@TeenVogue) March 20, 2025