Έλον Μασκ για Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Μας πρότειναν να λογοκρίνουμε το X για να μην βάλουν πρόστιμο»

Την δική του απάντηση έδωσε ο Έλον Μασκ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκτιμά με γνωμοδότησή της ότι το κοινωνικό δίκτυο Χ (πρώην Twitter) του Αμερικανού μεγιστάνα «εξαπατά» τους χρήστες του και παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα «μπλε τικ» (blue checkmarks) που υποτίθεται ότι πιστοποιούν τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών.

Σε retweet που έκανε στη σχετική ανάρτηση της Ε.Ε., ο Μασκ αναφέρει πως η πλατφόρμα Χ έχει δεχθεί πρόταση για μυστική συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. “Εάν προχωρήσουμε σε “σιωπηρή” λογοκρισία, δεν θα μας επιβάλουν πρόστιμο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024