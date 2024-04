Έλον Μασκ: Το σχόλιο για την Ελένη Τσολάκη και την πρόγνωση του καιρού – «Υπέροχος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα»

Ο Έλον Μασκ είναι ιδιοκτήτης του X (πρώην Twitter) και κάνει πολύ συχνά αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από λίγες ώρες μάλιστα, ο διάσημος επιχειρηματίας σχολίασε σε ανάρτησή του την Ελένη Τσολάκη.

Συγκεκριμένα ανέβηκε στο X ένα βίντεο το οποίο συγκρίνει το πώς λένε στην τηλεόραση τον καιρό στη Γερμανία και πώς στην Ελλάδα. Στο βίντεο πρωταγωνιστούν μία Γερμανίδα μετεωρολόγος και η Ελένη Τσολάκη, η οποία παλαιότερα παρουσίαζε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον καιρό στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, «Happy Day», όπου συμμετείχε.

Ο Έλον Μασκ είδε το βίντεο και θέλησε να κάνει το δικό του σχόλιο.

Συγκεκριμένα έγραψε κάτω από την ανάρτηση: «Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».

Wow, that is a great way to wake up in Greece!

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2024