Άλεκ Μπάλντουιν: Πέταξε το κινητό από διαδηλώτρια που τον πίεζε να πει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Έξαλλος έγινε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν με μία διαδηλώτρια η οποία τον κατέγραφε με το κινητό τηλέφωνο της και τον πίεζε να πει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο ηθοποιός βρισκόταν μέσα σε καφέ στην Νέα Υόρκη και μιλούσε στο τηλέφωνο. Τότε τον πλησίασε η διαδηλώτρια και άρχισε να τον καταγράφει σε βίντεο. Τον αποκάλεσε «εγκληματία» με αφορμή την υπόθεση του θανάτου της σκηνοθέτιδας, Αλίνα Χάτσινς στο κινητογραφικό πλατό από σφαίρα. «Γιατί σκότωσες εκείνη την κυρία; Σκότωσες εκείνη την κυρία και δεν έλαβες καθόλου φυλάκιση», φώναζε η διαδηλώτρια.

Ένας υπάλληλος του καταστήματος την πλησίασε και της ζήτησε να βγει από το καφέ. Ο Άλεκ Μπάλντουιν πήγε στην πόρτα την άνοιξε και της έκανε νόημα με το χέρι να βγει έξω, ενώ είχε ζητήσει από τον υπάλληλο να καλέσει την αστυνομία.

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, Άλεκ, μόνο μια φορά, και θα σε αφήσω ήσυχο. Θα σε αφήσω ήσυχο, το ορκίζομαι. Απλά πες ‘Λευτεριά στην Παλαιστίνη’ μια φορά, μια φορά», έλεγε η διαδηλώτρια. Ο ηθοποιός κουνούσε το κεφάλι του αρνητικά. Την πλησίασε και της πέταξε το κινητό από τα χέρια.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl

— Crackhead Barney & Friends (@CHBAF) April 22, 2024