Ντουμπάι: Πριν και μετά τις πλημμύρες – Δείτε τι κατέγραψε δορυφόρος από το διάστημα

Πρωτοφανείς, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις βύθισαν κάτω από το νερό τμήματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη πλημμύρα που έχει καταγραφεί στην χώρα. Μάλιστα το φαινόμενο είχε τέτοια έκταση που οι δορυφόροι ήταν σε θέση μέρες μετά να δουν τα αποτελέσματα της πλημμύρας.

Οι ακραίες βροχοπτώσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκίνησαν την Τρίτη, 16 Απριλίου και διήρκεσαν έως και την Τετάρτη, 17 Απριλίου. Το Ντουμπάι -η πολυπληθέστερη πόλη της χώρας- κατέγραψε βροχή ενός έτους σε μόλις 12 ώρες, ενώ περιοχές ανατολικότερα κατέγραψαν βροχή σχεδόν 2 ετών σε λιγότερο από 24 ώρες.

Ο δορυφόρος Landsat 9 πέρασε πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή 19 Απριλίου και κατέγραψε εικόνες μεγάλων λιμνών που σχηματίστηκαν από τα πλημμυρικά ύδατα.

Ο δορυφόρος συλλέγει λεπτομερείς εικόνες της γήινης επιφάνειας και χρησιμοποιείται από τη NASA και τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

In the United Arab Emirates, a storm system brought more than a year’s worth of rain to some cities earlier this week.

