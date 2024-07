Έλον Μασκ: Εκτιμά ότι αν δεν εκλεγεί ο Τραμπ οι ΗΠΑ μπορεί να γίνουν… Βενεζουέλα

Την δική του τοποθέτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα της Βενεζουέλας, όπου ο πρόεδρος Μαδούρο επανεξελέγη για ακόμα μια θητεία έκανε ο Έλον Μασκ.

Ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας απάντησε στο σχόλιο που ακολούθησε μια ανάρτηση της Αμερικανίδας Αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις σχετικά με τις επανεκλογή Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ συντάσσονται με τον λαό της Βενεζουέλας που εξέφρασε την θέλησή του με τη σημερινή προεδρική επανεκλογή. Η επιθυμία του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να γίνει σεβαστή. Ανεξάρτητα από τις πολλές προκλήσεις, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα πιο δημοκρατικό, πιο επιτυχημένο και ασφαλές μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας», αναφέρει η ανάρτηση της Χάρις.

Δείτε την ανάρτηση εδώ:

The United States stands with the people of Venezuela who expressed their voice in today’s historic presidential election. The will of the Venezuelan people must be respected. Despite the many challenges, we will continue to work toward a more democratic, prosperous, and secure…

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 28, 2024