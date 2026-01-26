Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση κατά του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί από τον Ναγίμπ Μπουκέλε

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Σαν Σαλβαδόρ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2022 με εντολή του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε. Το μέτρο, που επεκτείνεται συνεχώς, επιτρέπει συλλήψεις χωρίς εντάλματα, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας για την καταπολέμηση των συμμοριών, ένα ζήτημα που διχάζει βαθιά την κοινωνία του Ελ Σαλβαδόρ.

Τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι αρχές έχουν συλλάβει πάνω από 90.000 άτομα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Από αυτούς, μόλις περίπου 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από αθώωση. Αν και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή έχει μειώσει την εγκληματικότητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πολλές οργανώσεις και πολίτες καταγγέλλουν αυθαίρετες συλλήψεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνοντας λόγο για βασανιστήρια και κακομεταχείριση μέσα στις φυλακές.

Η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Αντίστασης και Λαϊκής Εξέγερσης, Σόνια Ουρούτια, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Απαιτούμε το τέλος της κατάστασης εξαίρεσης και απαιτούμε επίσης να τηρούνται οι συνταγματικές εγγυήσεις». Στο πλευρό της στάθηκαν αρκετές άλλες οργανώσεις, ανάμεσά τους και το Κίνημα Θυμάτων του Καθεστώτος (MOVIR), το οποίο υποστηρίζει ότι η δικαιοσύνη θα έπρεπε να κηρύξει το καθεστώς «αντισυνταγματικό».

Την ίδια ώρα, η οργάνωση Socorro Jurídico Humanitario, που δραστηριοποιείται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές από τότε που τέθηκε σε ισχύ το μέτρο του προέδρου Μπουκέλε.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας και είχε διπλό χαρακτήρα: πέρα από την αντίδραση στην πολιτική της κυβέρνησης, οι διαδηλωτές απέτισαν φόρο τιμής στην επέτειο υπογραφής των Συμφωνιών Ειρήνης του 1992, που έβαλαν τέλος στον πολύχρονο εμφύλιο πόλεμο του Σαλβαδόρ.

