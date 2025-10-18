Εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να διαδηλώσουν κατά των αυταρχικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να διαδηλώσουν κατά των αυταρχικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ

Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σήμερα, Σάββατο (18/10) από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, κατά των αυταρχικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κινητοποίηση που έχει ήδη δαιμονοποιηθεί από την αμερικανική δεξιά.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποκύψουμε στο χάος, τη διαφθορά και την αγριότητα», διαμηνύει το κίνημα «No Kings».

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ακόμη και κοντά στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα περάσει το σαββατοκύριακο.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εκατομμύρια Αμερικανοί. Στα μέσα Ιουνίου, όταν διοργανώθηκε η πρώτη ανάλογη κινητοποίηση, εκατομμύρια Αμερικανοί συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 79α γενέθλιά του με μια στρατιωτική παρέλαση στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Διατηρώντας χαμηλούς τόνους σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ σχολίασε: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς».

Αρκετά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν καταδικάσει το κίνημα διαμαρτυρίας, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να το συγκρίνουν με τρομοκρατία.

Μιλώντας για «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε υποστηρικτές της Χαμάς και μέλη της Antifa», αναφερόμενος στο κίνημα που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα «τρομοκρατική οργάνωση» από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο βουλευτής Τομ Έμερ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι ενδίδουν στην «τρομοκρατική πτέρυγα του κόμματός τους».

«Αυτό το κίνημα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της Αμερικής, οπότε καταλαβαίνω γιατί είναι νευρικοί», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκλεν Άιβι, προσθέτοντας ότι θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση.

«Δεν θα φιμωθούμε», τόνισε η επικεφαλής της οργάνωσης για την προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών ACLU (American Civil Liberties Union) Ντίερντρε Σίφελινγκ.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση απηύθυνε ο δημοφιλής ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προέτρεψε τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν «χωρίς βία» εναντίον του «βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

