Έφυγε από τη ζωή ο πρωταγωνιστής του πρώτου viral βίντεο στην ιστορία – Είχε συλληφθεί άδικα – Βίντεο

Ο πρώτος άνθρωπος που έγινε viral στην ιστορία των social media έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στην Αυστραλία.

Πρόκειται για τον Αυστραλό Τζακ Κάρλσον, με ένα βίντεο που τον απεικόνιζε να συλλαμβάνεται έξω από κινέζικο εστιατόριο το 1991 να βγαίνει στη δημοσιότητα και να δίνει ζωή σε αναρίθμητα memes, εντός και εκτός χώρας. Ο πρωταγωνιστής του βίντεο όμως δεν βρίσκεται πια εν ζωή, καθώς την Τετάρτη (07/8) άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Ο Κάρλσον είχε συλληφθεί λανθασμένα στις 11 Οκτωβρίου 1991 με την κατηγορία της κλοπής πιστωτικής κάρτας. Στο βίντεο διακρίνεται ο άντρας να κρατείται από αστυνομικούς και να μιλά με βαθιά, θεατρική φωνή εξαπολύοντας απίθανες ατάκες.

Δείτε το αξεπέραστο βίντεο:

Jack Karlson, who became famous for his arrest during a “succulent Chinese meal,” has died at the age of 82 pic.twitter.com/y5oXwpLBQ0

