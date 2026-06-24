Εφιάλτης σε πτήση: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν επί ώρες σε Boeing χωρίς κλιματισμό – «Μωρά λιποθυμούσαν» στους 56 βαθμούς Κελσίου

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Σε σκηνικό απόλυτου χάους και τρόμου μετατράπηκε η προγραμματισμένη πτήση εκατοντάδων επιβατών από τη Γερμανία προς την Αττάλεια της Τουρκίας την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, λόγω σοβαρής βλάβης στο σύστημα κλιματισμού, οι ταξιδιώτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, με τον υδράργυρο στο εσωτερικό να αγγίζει τους 56 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας λιποθυμίες και κρίσεις πανικού.

Από τις ονειρικές διακοπές στην «κόλαση»

Οι επιβαίνοντες στην πτήση XQ147 καταγγέλλουν ότι κρατήθηκαν «αιχμάλωτοι» στο εσωτερικό του Boeing 737, το οποίο διαχειρίζεται η τουρκική εταιρεία χαμηλού κόστους SunExpress, την ώρα που οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες (35°C) καθιστούσαν την κατάσταση ολοένα και πιο ανυπόφορη.

SunExpress’in Frankfurt-Antalya seferinde, APU arızası nedeniyle uçak içindeki sıcaklık arttı.

Uzun bir süre sıcağa maruz kalan yolcular terminale alınırken, sağlık desteği gereken kişilerin kontrolleri yapıldı.pic.twitter.com/9sKYqAnQIc — Reform Haber (@reformhabercom) June 23, 2026

Μπροστά στον κίνδυνο για τη ζωή τους, ορισμένοι κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια, κάποιοι από τους επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το αεροπλάνο και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι μέσα στο αεροπλάνο φαίνονται να κάνουν απεγνωσμένα αέρα με ό,τι μέσο διαθέτουν, με τα κατακόκκινα πρόσωπά τους να είναι λουσμένα στον ιδρώτα.

SunExpress’in Frankfurt-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağında, yolcular zor anlar yaşadı. İddiaya göre uçak, yaklaşık 56 dereceyi bulan sıcaklıkta hava soğutma sistemi devreye alınmadan yaklaşık 2 saat bekletildi. Yolcular, aşırı sıcak nedeniyle çocuklar ve bebeklerin… pic.twitter.com/YwBDh3KrlU — Antalya Haberim (@Antalya_haberim) June 22, 2026

«Μωρά λιποθυμούσαν»

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μιλώντας στο γερμανικό μέσο RTL.

«Μας κρατούσαν στο αεροπλάνο για περισσότερες από δύο ώρες πριν από την απογείωση, χωρίς κλιματισμό, σε ζέστη 56 βαθμών. Παιδιά και μωρά λιποθυμούσαν, επιβάτες πάθαιναν κρίσεις πανικού. Μόνο έπειτα από αρκετές κλήσεις στην αστυνομία μάς άφησαν τελικά να βγούμε», σημείωσε.

The heat has hit Europe. High temperatures inside a SunExpress aircraft prompted an emergency response by rescue crews at Frankfurt Airport on Sunday afternoon after several passengers complained of feeling unwell. The airline stated that a technical malfunction in the auxiliary… pic.twitter.com/Vq14A7MsrZ — EU Perspectives (@EUPerspectives) June 24, 2026



Το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί στις 1:55 μ.μ. την Κυριακή, αλλά τελικά αναχώρησε με καθυστέρηση ωρών.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την κινητοποίηση, δηλώνοντας: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι πυροσβέστες και η αστυνομία ανταποκρίθηκαν (…) στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, αφότου αρκετοί άνθρωποι επί του αεροσκάφους παραπονέθηκαν για αδιαθεσία που σχετίζεται με τη ζέστη».

✈️ SunExpress Uçağında Zor Saatler: Çocuklar Sıcaktan Bunaldı SunExpress’in Frankfurt-Antalya seferini gerçekleştiren uçakta yolcular, hava soğutma sisteminin çalıştırılmaması nedeniyle yaklaşık iki saat boyunca yüksek sıcaklık altında bekletildi. pic.twitter.com/T09sOoyWAh — Türkiye Haberci (@turkiye_haberci) June 22, 2026



Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:15 μ.μ. τοπική ώρα στην πύλη C13.

Οι αρχές ανέφεραν στην επίσημη τοποθέτησή τους: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς αυτή τη στιγμή, ένα επιβατικό αεροπλάνο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να αναχωρήσει γύρω στις 2:00 μ.μ. Ωστόσο, η αναχώρηση καθυστέρησε. Ορισμένοι επιβάτες παραπονέθηκαν ότι ένιωθαν αδιαθεσία λόγω της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Βγήκαν από το αεροπλάνο και δέχθηκαν τις περιποιήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εκλήθησαν στο σημείο».

Η αστυνομία διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνα για το περιστατικό.