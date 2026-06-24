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Εφιάλτης σε πτήση: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν επί ώρες σε Boeing χωρίς κλιματισμό – «Μωρά λιποθυμούσαν» στους 56 βαθμούς Κελσίου

Εκατοντάδες επιβάτες βίωσαν σκηνικό χάους και τρόμου σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φρανκφούρτη προς την Αττάλεια την περασμένη Κυριακή. Λόγω σοβαρής βλάβης στο σύστημα κλιματισμού, παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες σε Boeing 737 της SunExpress, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 56 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας λιποθυμίες σε μωρά και κρίσεις πανικού.

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Διεθνή Νέα

πτήση βλάβη χωρίς κλιματισμό μωρά λιποθυμούσαν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εφιάλτης σε πτήση από τη Γερμανία προς την Αττάλεια της Τουρκίας, καθώς επιβάτες εγκλωβίστηκαν επί ώρες σε Boeing χωρίς κλιματισμό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 56 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας λιποθυμίες σε μωρά και κρίσεις πανικού.
  • Οι επιβαίνοντες στην πτήση καταγγέλλουν ότι κρατήθηκαν «αιχμάλωτοι» στο εσωτερικό του αεροσκάφους για περισσότερες από δύο ώρες.
  • Ορισμένοι επιβάτες κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε σκηνικό απόλυτου χάους και τρόμου μετατράπηκε η προγραμματισμένη πτήση εκατοντάδων επιβατών από τη Γερμανία προς την Αττάλεια της Τουρκίας την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, λόγω σοβαρής βλάβης στο σύστημα κλιματισμού, οι ταξιδιώτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, με τον υδράργυρο στο εσωτερικό να αγγίζει τους 56 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας λιποθυμίες και κρίσεις πανικού.

Από τις ονειρικές διακοπές στην «κόλαση»

Οι επιβαίνοντες στην πτήση XQ147 καταγγέλλουν ότι κρατήθηκαν «αιχμάλωτοι» στο εσωτερικό του Boeing 737, το οποίο διαχειρίζεται η τουρκική εταιρεία χαμηλού κόστους SunExpress, την ώρα που οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες (35°C) καθιστούσαν την κατάσταση ολοένα και πιο ανυπόφορη.

 

Μπροστά στον κίνδυνο για τη ζωή τους, ορισμένοι κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια, κάποιοι από τους επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το αεροπλάνο και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι μέσα στο αεροπλάνο φαίνονται να κάνουν απεγνωσμένα αέρα με ό,τι μέσο διαθέτουν, με τα κατακόκκινα πρόσωπά τους να είναι λουσμένα στον ιδρώτα.

«Μωρά λιποθυμούσαν»

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μιλώντας στο γερμανικό μέσο RTL.

«Μας κρατούσαν στο αεροπλάνο για περισσότερες από δύο ώρες πριν από την απογείωση, χωρίς κλιματισμό, σε ζέστη 56 βαθμών. Παιδιά και μωρά λιποθυμούσαν, επιβάτες πάθαιναν κρίσεις πανικού. Μόνο έπειτα από αρκετές κλήσεις στην αστυνομία μάς άφησαν τελικά να βγούμε», σημείωσε.


Το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί στις 1:55 μ.μ. την Κυριακή, αλλά τελικά αναχώρησε με καθυστέρηση ωρών.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την κινητοποίηση, δηλώνοντας: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι πυροσβέστες και η αστυνομία ανταποκρίθηκαν (…) στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, αφότου αρκετοί άνθρωποι επί του αεροσκάφους παραπονέθηκαν για αδιαθεσία που σχετίζεται με τη ζέστη».


Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:15 μ.μ. τοπική ώρα στην πύλη C13.

Οι αρχές ανέφεραν στην επίσημη τοποθέτησή τους: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς αυτή τη στιγμή, ένα επιβατικό αεροπλάνο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να αναχωρήσει γύρω στις 2:00 μ.μ. Ωστόσο, η αναχώρηση καθυστέρησε. Ορισμένοι επιβάτες παραπονέθηκαν ότι ένιωθαν αδιαθεσία λόγω της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Βγήκαν από το αεροπλάνο και δέχθηκαν τις περιποιήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που εκλήθησαν στο σημείο».

Η αστυνομία διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνα για το περιστατικό.

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