Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Προσωπική μου επιλογή να είμαι υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας 

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του Realfm 97,8. Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αποκάλυψε πως αν οι Δημοκράτες δεν μπουν στη Βουλή, θα αποχωρήσει από την πολιτική, αλλά θα παραμείνει στη χώρα.

Πώς “έμπλεξε” με την πολιτική

Ο κ. Κασσελάκης εξήγησε αρχικά πώς και γιατί αποφάσισε να μπλέξει με τον χώρο της πολιτικής, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το πώς, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα, διότι άλλαξε ο νόμος για το Επικρατείας που έβαλε τους απόδημους. Σε εκείνη τη φάση, το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδοιασμούς για την οργάνωση του κόμματος κλπ, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό.

Πίστευα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό και βλέποντας τη διεύρυνση στο προοδευτικό κέντρο – που είναι αυτό το οποίο είμαι, δηλαδή ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρώος άνθρωπος, με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον- θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι».

«Για κάποιον λόγο που τώρα τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς, ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μια εισήγηση είχα κάνει τότε για τους απόδημους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του πρόεδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέποτε έγινε follow up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκα στο Επικρατείας 20 ημέρες πριν από τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα εικόνα για το τι γινόταν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε, σημειώνοντας ότι υπήρχε συγχρονώς και η κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία ταυτιζόταν.

«Υπήρχε και το κομμάτι των Τεμπών. Περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση ή τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση. Εγώ σοκαρίστηκα που δεν ειπώθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών και ήταν ξανά υποψήφιος βουλευτής. Ήταν σαν να τον ξεπλένεις» συμπλήρωσε, λέγοντας πως αυτό τον οδήγησε πιο κοντά στο να πολιτευτεί. «Έναν μήνα μετά τα Τέμπη, πήγε ο Πρωθυπουργός στον φράχτη στον Έβρο για επιθεώρηση, και λέω αντί να μπει μια τάξη και να υπάρξει μια ειλικρινής συγγνώμη, πάει να αρχίσει την καμπάνια του; Δεν διαφωνώ με τον φράχτη, αλλά διαφωνώ με την επικοινωνιακή εργαλειοποίησή του».

Πώς κατέβηκε για υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς πώς κατέληξε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Βρέθηκα με μία καμπάνια social media, με πολλή δυσκολία, 30 υπογραφές. Ήταν προσωπική απόφαση». Ο κ. Κασσελάκης αρνήθηκε ότι του έδωσε ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας. «Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες. Είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι SMS, για την κ. Αχτσιόγλου. Έβρεχε εκείνη την ημέρα, ήμουν έξω στον δρόμο. Λέω τι έγινε; Ούτε καν το είχα παρακολουθήσει και έπρεπε να απαντήσω σε αυτό…Ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν; Δηλαδή, θεωρούσα ότι ήταν σε μία γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχτηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν για να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς, κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκει με αυτό. Αν ήταν ευλογία δεν θα έρχονταν 50.000 καινούργιοι.

Όχι μόνο δεν θα χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί από πριν αυτοί οι άνθρωποι. Έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα, από άποψη εσωτερικών λειτουργιών, προφανώς θα υπήρχε ένα πάγκος από στελέχη με διαφορετικές πεποιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προειλημμένα. Ποιες θα ήταν οι ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή μετά, κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος», τόνισε.

«Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παραίτηση του προκατόχου μου. Δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο να ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις, από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ., ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από τον ξύλινο πολιτικό λόγο, και έτσι έγινα πρόεδρος» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι πήγε στραβά αφού εξελέγη πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε: «Νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Από την πρώτη μέρα υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής, που πήρε τη θέση του κ. Τσίπρα στον Πειραιά, έλεγε να παραιτηθεί ο Κασσελάκης από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή και θυμάμαι που έλεγαν ότι θα γίνει διάσπαση. Κάθε μέρα όλα αυτά τα στελέχη πήγαιναν στα κανάλια για να προϊδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές, έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια, που δεν τα κατήρτισα εγώ, υπό την ηγεσία μου.

Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πήγα κατευθείαν σε μία κεντρική επιτροπή που ετοιμάζονταν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά, από την πρώτη στιγμή, για τη μομφή αυτή. Στη συνέχεια, έγινε μία διάσπαση. Μετά, τον Δεκέμβριο είχα το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογκες για τις καμπάνιες, πριν, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια. Έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Φαντάζεσαι σε ένα κόμμα της Αριστεράς, όπου σε λένε ΔΑΠίτη και τραπεζίτη, το να αφήσεις εργαζόμενους απλήρωτους, είναι πολιτικός θάνατος. Για μένα είναι και ζήτημα ηθικής» συνέχισε, σημειώνοντας πως στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συνάντησε ήταν πραγματικά καμένη γη. «Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας» είπε ο κ. Κασσελάκης.

Η σχέση του με τον Τσίπρα

Ερωτηθείς εάν όλο αυτό το διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας επικοινωνούσε μαζί του και τον στήριζε ή ανέμενε την αποτυχία του για να κάνει την επόμενη κίνησή του, απάντησε: «Στο πρώτο διάστημα υπήρχε και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιον λόγο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, άρχισαν οι διαρροές για τον νέο φορέα. Όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστώσα στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον Τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό, το να υπάρχουν τέτοιες μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία, άσε οπότε τον κόσμο να αποφανθεί. Γι’ αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος για το αν θέλουν αριστερά η κεντροαριστερά και έγινε ο κακός χαμός».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών, όταν, όπως είπε, όργωσε τη χώρα, χωρίς καμία οικονομική εξωτερική στήριξη. «Ούτε για ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση πήγαινε ένα κομμάτι στην πληρωμή των μισθών. Άφησα πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια συζήτηση στη Βουλή, μαζί με διάφορα άλλα θέματα, που ήμουν απέναντι. Νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους. Ότι, στην ουσία, αυτός είναι τρελός, ότι ήρθε απ’ έξω και δεν μασάει. Σκεφτείτε το λίγο, ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στη τσέπη και βρήκα και τον μπελά μου γι’ αυτό» τόνισε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», δηλώνοντας πολύ περήφανος για την πορεία του, «διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση»

«Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντριγκα που υπήρχε. Και όταν ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μετά στις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο ρευστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό με μη επαρκείς προτάσεις, χυλός. Άρα το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, που μία ηγεσία ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Φανταστείτε να παραιτηθεί ο Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το ΠΑΣΟΚ» συμπλήρωσε ο κ. Κασσελάκης, ενώ ερωτηθείς εάν πιστεύει πως ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχός μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται τη δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε: «Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε στις δημοσκοπήσεις αυτής της στιγμής, διότι το εκλογικό σώμα στις επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό. Θα είναι εκλογές υψηλής συμμετοχής».

«Πιστεύω σε φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική»

Ερωτηθείς πώς θα χαρακτήριζε τον εαυτό του, κεντροαριστερό ή κεντρώο, είπε ότι ο ίδιος πιστεύει σε μια φιλελεύθερη προοδευτική πολιτική. «Η Ελλάδα δεν έχει ένα φιλελεύθερο κέντρο» τόνισε, ενώ απαντώντας σε τι διαφέρει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε: «Άλλο για τι μιλά, άλλο τι κάνει. Δεν κάνει, επιδόματα κάνει. Γιατί δεν μειώνει τον φόρο στα καύσιμα; Δεν έχει κυβερνήσει ως φιλελεύθερος».

«Πρώτα απ’ όλα, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο που πάμε σε κάθε ΔΕΘ και αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, είναι χώρα αυτό, κάθε χρόνο κι άλλη φορολογία; Μπορείς να επενδύσεις στην επιχείρησή σου με ασφάλεια σε ορίζοντα δεκαετίες έτσι;» πρόσθεσε, ενώ σχολιάζοντας τις δηλώσεις στελεχών της ΕΛΑΣ περί φορολόγησης μερισμάτων ή 1.500 ισχυρών ΑΦΜ, έκανε λόγο για ανοησίες. Τάχθηκε υπέρ μίας προοδευτικής φορολόγησης των επιχειρήσεων – μέχρι 220.000 ευρώ 17%, πάνω από αυτό 24% – και στη χορήγηση κινήτρων. «Το βασικότερο είναι, και αυτό δεν το καταλαβαίνουν, το cash flow. Δεν μπορείς να έχεις οικονομία χωρίς ρευστότητα. Αυτή είναι τεράστια πληγή», είπε και πρότεινε, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της προκαταβολής φόρων και τη μείωση του ΦΠΑ.

Στο θέμα των επενδύσεων είπε: «Δεν φτάνει απλά να έρχονται επενδύσεις. Πρέπει να έρχονται επενδύσεις που θα έχουν υπεραξία, θα έχουν παραγωγικότητα, θα έχουν ενάρετους κύκλους στις τοπικές κοινωνίες. Όχι απλά να έρχονται κεφάλαια για να δημιουργήσουν, στρεβλώσεις με τις golden visa και να παίρνουν κόκκινα δάνεια. Αυτές δεν είναι ποιοτικές επενδύσεις».

«Στην Ελλάδα σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις κλέψει a priori»

«Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε, είναι αυτός ο παρανοϊκός ΦΠΑ του 24%. Και σε αυτό έκανε κωλοτούμπα ο πρωθυπουργός. Άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα έκανε μετά. Για να μην αναφερθώ στο τεκμαρτό εισόδημα, που και σε αυτό εξέπληξε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους ελεύθερος επαγγελματίες. Γενικά υπάρχει μια φιλοσοφία ότι είσαι απατεώνας πρώτα, και μετά πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις κλέψει a priori. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι ως χώρα. Λύνεις το πρόβλημα στη ρίζα του και μετά, εάν κάποιος παρεκκλίνει, η ποινικοποίηση να είναι σε πολύ πιο αυστηρό επίπεδο» είπε.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή κάθονται και περνάνε μια χαρά. Πραγματικά, τέτοια υπερκέρδη για τόσο χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και τέτοιες τεράστιες χρεώσεις, είναι ντροπή».

Γιατί να ψηφίσει κάποιος τους “Δημοκράτες”

Ερωτηθείς γιατί κάποιος πολίτης να ψηφίσει τους Δημοκράτες και όχι το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, τόνισε: «Οι Δημοκράτες είναι η λύση στο να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει αυτές τις τομές και στους θεσμούς και στο φορολογικό σύστημα και στη γραφειοκρατία, χωρίς τις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε τους εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Το ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε εκείνους.

Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που έχουμε με το ΠΑΣΟΚ, συν ότι δεν έχουμε οποιαδήποτε συστημική εξάρτηση. Δεν θα πάρουμε εμείς άδεια από κάποιον για να κάνουμε αυτό που λέμε για τις τράπεζες, για να έρθει ρευστότητα. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει άδεια και το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά είναι κοντά, αλλά είναι μια παλιακή πολιτική, ειδικά στην οικονομία».

«Δεν υπάρχει ένα ορθολογικό, ρεαλιστικό, κοινωνικά προοδευτικό και φιλελεύθερο, οικονομικά ισόρροπο, αλλά ριζοσπαστικό, κόμμα που να μπορεί να εκφράσει τους Έλληνες που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να παράγουν στη χώρα τους, σε μία χώρα με κανόνες» είπε στη συνέχεια ο κ. Κασσελάκης, τονίζοντας πως η πολιτική δεν είναι καλλιστεία και πρέπει η συζήτηση να επικεντρωθεί στις ιδέες. «Οι Δημοκράτες πιστεύουν ότι πρέπει ένα κράτος να παρέχει τρία δικαιώματα και μετά να επιτελεί δύο ρόλους. Τα τρία δικαιώματα είναι υγεία, παιδεία, ασφάλεια και οι δύο ρόλοι είναι οι υποδομές και οι θεσμοί».

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με το το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, όπως γράφεται στον Τύπο, είπε: «Χθες έλεγαν ότι θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές ότι θα πάω στο ΠΑΣΟΚ. Όλο λένε.. Έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ για να υπάρξουν μερικές έμπρακτες προτάσεις. Μία από αυτές ήταν για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν φοβάται μια κουλτούρα στην Κρήτη ή κάπου αλλού, που νομίζει ότι θα παρεξηγηθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία».

«Αν είναι να γίνει μια προγραμματική σύγκλιση και να υπάρξει εκλογή προέδρου για ένα σχήμα από τον κόσμο, νομίζω αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση» τόνισε ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος, σημείωσε, ότι τάσσεται υπέρ των ενιαίων ψηφοδελτίων γενικά. «Εμείς θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια, όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις, να έχουν υποψηφίους, αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ , υπογράμμισε: «Υπάρχει συνεδριακή απόφαση και εξάλλου η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει αποδείξει μία βαθιά σήψη όσον αφορά στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου, στην συγκάλυψη, στην προώθηση ακροδεξιών πεποιθήσεων, όπως και με τα στελέχη που προωθεί τελευταία ο κ. Μητσοτάκης. Συνεπώς νομίζω ότι παρέλκει το ζήτημα. Οι θέσεις μας είναι αντίθετες. Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας».

Το κόμμα Καρυστιανού

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε: «Νομίζω ότι στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γυναικοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες πεποιθήσεις. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις, που εμείς και εγώ προσωπικά, λέμε εδώ και τρία χρόνια.

Είναι θετικό να πολιτεύονται άνθρωποι από την κοινωνία και θεωρώ ότι από τη στιγμή που τα παλιά κόμματα έχουν αποτύχει να φέρουν ελπίδα και αισιοδοξία στους πολίτες, να κοιτάξουν τα νέα κόμματα. Αν κάποιος έχει πολύ πιο συντηρητικές πεποιθήσεις από τους Δημοκράτες, μπορεί να κοιτάξει το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Είναι μια επιλογή. Είναι θετικό για τη δημοκρατία».

Τι θα γίνει αν δεν μπουν οι Δημοκράτες στη Βουλή

Τέλος, είπε πως δεν θα παραμείνει στον χώρο της πολιτικής, στην περίπτωση που το κόμμα του δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή. «Εάν δεν μπουν οι Δημοκράτες στη βουλή, εγώ θα μείνω στην Ελλάδα και θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Ήδη θέλω να επενδύσω στη χώρα μας με ένα σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο, που θα μπορεί με διαφάνεια ο καθένας να είναι μέρος του, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέους επιχειρηματίες γιατί, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στη ρευστότητα. Είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα, με παραγωγικό τρόπο, να μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από την υγιή επιχειρηματικότητα.

Και φυσικά θα παραμείνω στο κομμάτι της επιρροής, όπως μπορώ, για να βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή. Εάν αποχωρήσω, δεν υπάρχουν άλλοι 30άρηδες που βγαίνουν μπροστά ως πολιτικοί αρχηγοί. Ποιος θα μπλέξει και πόσο μάλλον αν έχει ένσημα από την αγορά; Άρα λοιπόν, εγώ το κάνω από την καρδιά μου και εύχομαι ο κόσμος να το αναδείξει» ανέφερε ο κ. Κασσελάκης.

«Δεν έμπλεξα με την πολιτική επειδή έχω κάποια ματαιοδοξία στο μυαλό μου. Εγώ όταν ήμουν μικρός, βίωσα μια μεγάλη αδικία στην οικογένειά μου. Έζησα μια οικονομική καταστροφή, η οποία προήλθε από ένα παραδικαστικό σύστημα που οδήγησε τους γονείς μου σε μία εξάντληση και εμένα στην Αμερική. Από τότε που έφυγα στην Αμερική και με υποτροφίες και με σκληρή δουλειά, μπόρεσα να στηθώ να σταθώ όρθιος, από τη μία μου έλειπε η πατρίδα μου, από την άλλη αισθανόμουν πολύ πικραμένος από εκείνη και ήθελα να επιστρέψω για να κάνω κάτι. Άρα όταν προέκυψε αυτή η ευκαιρία να μπορώ να πολιτευτώ, ειδικά σε μια φάση που είχα κλείσει τον πρώτο κύκλο μου επιχειρηματικά και είχα την αυτονομία να το κάνω με τους δικούς μου όρους, αισθανόμουν ότι ήταν κάτι που όφειλα στον εαυτό μου από τότε που ήμουν 13 ετών και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ υγιές κίνητρο» κατέληξε.