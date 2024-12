Εφιαλτική πτήση: Η καμπίνα επιβατών αεροσκάφους πλημμύρισε με νερό από την τουαλέτα

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της American Airlines στις 7 Δεκεμβρίου, όταν οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ασυνήθιστη συνθήκη: νερό άρχισε να πλημμυρίζει την καμπίνα του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης.

Η πτήση εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντάλας του Τέξας προς τη Μινεάπολη της Μινεσότα, όταν το περιστατικό σημειώθηκε, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η διαρροή προκλήθηκε από την τουαλέτα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, με το νερό να ρέει στον διάδρομο της καμπίνας των επιβατών και να κινείται προς το μπροστινό μέρος.

The aisle of an American Airlines plane was flooded with water after a lavatory began leaking, according to a passenger on board. https://t.co/gI78UM9qov pic.twitter.com/lCRN1aB7oI

— ABC News (@ABC) December 14, 2024