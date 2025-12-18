ΕΕ: Καλεί τα Σκόπια να σέβονται τις δεσμεύσεις από τη διαδικασία ένταξης και το Διεθνές Δίκαιο – Η χρηματοδότηση του Διαδρόμου Χ

Enikos Newsroom

Δύο τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, υιοθέτησε, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της, η «Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕΒόρειας Μακεδονίας».

Με την μία τροπολογία η Μικτή Επιτροπή καλεί «τα Σκόπια να ενισχύσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη διαδικασία ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ τονίζει την «ανάγκη αποφυγής ενεργειών ή ρητορική που υπονομεύουν το πνεύμα συνεργασίας στην περιοχή».

«Οι σχέσεις καλής γειτονίας και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής μας χώρας»,  υπογραμμίζει η Μικτή Επιτροπή.

Η δεύτερη τροπολογία που έγινε δεκτή  αφορά στη «χρηματοδότηση του Διαδρόμου Χ (Corridor X) που θα συνδέει οδικώς και σιδηροδρομικώς την Ελλάδα μέσω Θεσσαλονίκης και Σκοπίων με την Κεντρική Ευρώπη, δηλαδή, μέσω Σκοπίων, Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Αυστρίας και Ουγγαρίας.

Με την τροπολογία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

«Η κατασκευή του Διαδρόμου Χ, που θα συνδέει την Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια και χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης, είναι κρίσιμη για την οικονομική συνεργασία και τη συνοχή της περιοχής», όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

