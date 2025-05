Δυτική Όχθη: Διεθνείς αντιδράσεις για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Γάζα – «Οι απειλές κατά διπλωματών είναι απαράδεκτες»

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν την Τετάρτη (21/5) προειδοποιητικά πυρά κατά ομάδας ξένων διπλωματών στην Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προκαλώντας διεθνή καταδίκη. Το συμβάν αυτό έρχεται εν μέσω της αυξημένης διεθνούς πίεσης κατά του Ισραήλ για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοργάνωσε την επίσκεψη των διπλωματών, κατηγόρησε Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον της αντιπροσωπείας που επισκεπτόταν την Τζενίν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

The IDF apologized after firing warning shots when foreign diplomats deviated from their approved route in Jenin’s active combat zone. An inquiry has been launched, and the IDF expressed regret over the incident.#Gaza pic.twitter.com/U35NTlAaCh — RNA-Breaking (@RNA_English) May 21, 2025

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, στην επίσκεψη συμμετείχαν διπλωμάτες από την Κίνα, την Τουρκία, τον Καναδά την Ιαπωνία και το Μεξικό, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας.

«Συγγνώμη» από τους IDF

«Η αντιπροσωπεία παρέκκλινε από την εγκεκριμένη διαδρομή και εισήλθε σε μια περιοχή όπου δεν είχε εξουσιοδότηση να βρίσκεται», τόνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. «Ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να τους κρατήσουν μακριά». Ο στρατός εξέφρασε τη «λύπη του για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» και είπε ότι «σύντομα θα συναντηθεί με διπλωμάτες».

Το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

BREAKING: A group of foreign diplomats in Jenin, a city in the West Bank, have reportedly come under fire during a visit https://t.co/9DRdN3LZiS 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NMXLtTc7ES — Sky News (@SkyNews) May 21, 2025

Το παλαιστινιακό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του καταδίκασε την «κατάφωρη και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τις «ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις».

Το Times of Israel ανέφερε πως οι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα από το εσωτερικό του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, λέγοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.

Έντονες αντιδράσεις

Κάθε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι «απαράδεκτη», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καταδικάζοντας το συμβάν.

Σε μια από τις αρχικές διεθνείς αντιδράσεις, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε «απαράδεκτους» τους πυροβολισμούς που έριξαν Ισραηλινοί στρατιώτες. «Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση από την ισραηλινή κυβέρνηση για το τι συνέβη. Οι απειλές κατά διπλωματών είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ταγιάνι με ανάρτηση στο Χ.

Min @Antonio_Tajani spoke with 🇮🇹’s deputy Consul in Jerusalem, Alessandro Tutino, who is fine and was among diplomats targeted by gunfire near the Jenin refugee camp. 🗣️“We call on Israel’s government to promptly clarify what happened. Threats against diplomats are unacceptable” https://t.co/nLtrc3GLAQ — Italy MFA (@ItalyMFA_int) May 21, 2025

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «έντονα» τα πυρά από τον ισραηλινό στρατό κατά ξένων διπλωματών. «Το υπουργείο διερευνά όλα όσα συνέβησαν. Στην ομάδα των διπλωματών συμμετείχε ένας Ισπανός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Είμαστε σε επαφή με άλλες εμπλεκόμενες χώρες για να δώσουμε μια κοινή απάντηση σε ό,τι συνέβη, την οποία καταδικάζουμε έντονα», ανέφερε το ισπανικό ΥΠΕΞ σε σύντομη ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.