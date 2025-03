Δραματικές ώρες μετά τον φονικό σεισμό 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ: Επιζώντες ακούγονται κάτω από τα ερείπια – «Ξεθάβουμε ανθρώπους με γυμνά χέρια»

Εικόνες καταστροφής και τρόμου στην Μιανμάρ μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να απεγκλωβίσουν τους επιζώντες από τα συντρίμμια. Πληθαίνουν οι αναφορές κατοίκων στα διεθνή ΜΜΕ ότι ακούνε επιζώντες αλλά δεν μπορούν να τους βγάλουν από τα ερείπια.

Τουλάχιστον 144 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 732 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Στην γειτονική Ταϊλάνδη τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο στην Μπανγκόκ.

Ο επικεφαλής της χούντας στην Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ παραδέχθηκε ότι αναμένει οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών να αυξηθούν και έκανε έκκληση «σε κάθε χώρα και κάθε οργανισμό» να βοηθήσει τις προσπάθειες για την ανακούφιση των πληγέντων. Αυτή ήταν μία σπάνια κίνηση αφού η χούντα της Μιανμάρ είναι διπλωματικά απομονωμένη και έχει διακόψει τις σχέσεις με την Δύση.

Παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες αφού έγινε και έκκληση για αιμοδοσία. Η χούντα παραδέχθηκε ότι στις περιοχές που έχουν πληγεί χειρότερα από τον σεισμό τα νοσοκομεία χρειάζονται αίμα.

Ταυτόχρονα έχουν γίνει σοβαρές καταστροφές και στο οδικό δίκτυο με δρόμους να έχουν σπάσει στα δύο και να προκαλείται ανησυχία για το πώς οι διασώστες θα φτάσουν σε πιο απομονωμένα μέρη της χώρας, η οποία ήδη υποφέρει από ανθρωπιστική κρίση.

Thousands feared dead after powerful earthquake rocks Thailand and Myanmar — toppling buildings and leaving behind hundreds of miles of destruction https://t.co/DUYBTQpyBv pic.twitter.com/t3ZfSEcV88

— New York Post (@nypost) March 28, 2025