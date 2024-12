Διπλωματικός «πυρετός» για την Συρία: Στη Δαμασκό ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, στην Άγκυρα ο Μπλίνκεν

Αγώνας… δρόμου γίνεται για τον έλεγχο της Συρίας, έπειτα από την επικράτηση της αντικαθεστωτικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ του Μοχάμεντ αλ Τζολάνι.

Ισραήλ και Τουρκία σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στις ΗΠΑ, έπειτα από την αιφνίδια επίσκεψη του στη Δαμασκό, σε πολύ θερμό κλίμα όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, που πραγματοποίησε ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν. Ο Τούρκος αξιωματούχος φέρεται να διεξήγαγε όλο το προηγούμενο διάστημα μυστική διπλωματία γύρω από τις εξελίξεις στη Συρία, αλλά και τη Γάζα.

Ο Ιμραχίμ Καλίν σε μία ισχυρά συμβολική κίνηση μετέβη -υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας- στο ιστορικό τέμενος των Ουμαγιάδων για να προσευχηθεί. Στην αρχή ακόμη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, το 2012, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε ευχηθεί να έρθει εκείνη η ημέρα που ο ίδιος θα πάει στη Δαμασκό για να προσευχηθεί στο τέμενος των Ουμαγιάδων.

Turkiye’s spy chief Ibrahim Kalin in the Ummayad Mosque in Damascus

Kalin has long been a consistent supporter of the Syrian people

Turkiye 🇹🇷 and Syria are one country with a border pic.twitter.com/24l5IuzCI8

— Hamdi Rifai حمدي الرفاعي 🇺🇸 (@HamdiRifaiJD) December 12, 2024