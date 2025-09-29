Δανία: Σουηδικά ραντάρ, γερμανική φρεγάτα και αντιαεροπορικά «θωρακίζουν» την Κοπεγχάγη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής

Κινητή εγκατάσταση ραντάρ στην περιοχή του δανικού στρατού στο Amager, κοντά στο χωριό Dragoer και στην ακτή του Oresund, τη θάλασσα μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, 26 Σεπτεμβρίου 2025 / Φωτογραφία: AP

Η Δανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας της ενόψει δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα, μετά τα πρόσφατα περιστατικά με drones που προκάλεσαν το κλείσιμο αεροδρομίων.

Την Τετάρτη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα συγκεντρωθούν στην Κοπεγχάγη για μια άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ακολουθούμενη από μια σύνοδο κορυφής την Πέμπτη, της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας των 47 μελών (του ομόκεντρου κύκλου γειτονικών χωρών της ΕΕ), και έχει ήδη ανακοινώσει ότι έχει ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από τις εκδηλώσεις μετά τις θεάσεις των drones στον εναέριο χώρο της.

Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι αποστέλλει ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ στο πλευρό της Δανίας βρέθηκε και η Γερμανία με φρεγάτα που έχει αναλάβει επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η χώρα του θα αποστείλει «συστήματα Counter-UAS» καθώς και «μια χούφτα» ραντάρ, ενώ τόνισε πως η ενίσχυση των δυνάμεων γίνεται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αντιπροσωπειών.


Την ίδια στιγμή, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε τηλεοπτικό της διάγγελμα, δήλωσε ότι η χώρα της βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «υβριδικό πόλεμο», κατονομάζοντας τη Ρωσία ως τον μόνο παράγοντα που έχει και τη δυνατότητα και την πρόθεση να προβεί σε τέτοιες προκλήσεις.

Ο υπουργός Μεταφορών, Τόμας Ντάνιελσεν, σημείωσε: «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ξένα drones δημιουργούν αβεβαιότητα και αναστάτωση στην κοινωνία, όπως έχουμε βιώσει πρόσφατα. Η Δανία θα φιλοξενήσει την ερχόμενη εβδομάδα ηγέτες της ΕΕ, όπου πρέπει να έχουμε επιπλέον εστίαση στην ασφάλεια».

Ο Πίτερ Βίγκο Γιάκομπσεν, αναπληρωτής καθηγητής στο Βασιλικό Δανέζικο Κολλέγιο Άμυνας, συμφώνησε με την εκτίμηση της πρωθυπουργού, τονίζοντας στο Euraktiv: «Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι πιθανοί ύποπτοι, γιατί ποιος άλλος έχει και τη δυνατότητα και την επιθυμία να το κάνει;».

Παράλληλα, η ΕΕ εργάζεται στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός «τείχους από drones» για την προστασία της ανατολικής της πτέρυγας, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας, Αντριους Κουμπίλιους, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η ανάπτυξή του μπορεί να χρειαστεί έναν χρόνο.

Η προοπτική αυτή, ωστόσο, δεν καθησυχάζει την Κοπεγχάγη, που ήδη αναγκάστηκε να απαγορεύσει προσωρινά τις πτήσεις πολιτικών drones μετά την εμφάνιση τους κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια στιγμή, μια γερμανική φρεγάτα έφτασε στην Κοπεγχάγη για να συνδράμει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου, ενώ η Ουκρανία προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει – κάτι που Δανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως μια «συγκινητική» χειρονομία, δεδομένου ότι το Κίεβο συνεχίζει τον δικό του πόλεμο.

Η Δανία έχει αποφύγει να κατηγορήσει απευθείας τη Μόσχα, ωστόσο η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν σημείωσε ότι η Ρωσία είναι η κύρια «χώρα που συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Το Κρεμλίνο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις πτήσεις drones, ενώ το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα ως απάντηση στις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον Γιάκομπσεν, παρά τα ενισχυμένα μέτρα, η ζημιά στη φήμη της Δανίας έχει ήδη γίνει: «Είναι αρκετά ντροπιαστικό. Μπορεί να προσπαθείς να το κρατήσεις λίγο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ότι τώρα όλος αυτός ο εξοπλισμός συρρέει από άλλες χώρες επειδή δεν μπορείς να το διαχειριστείς μόνος σου».

«Αν ο σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν αναστάτωση και ανασφάλεια στη Δανία, τότε σίγουρα τον έχουν πετύχει», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Reuters, Politico, Euractiv

