Χάος στο αεροδρόμιο της Βοστώνης: Δύο συγκρούσεις αεροπλάνων την ίδια ημέρα – Δείτε βίντεο

Χάος και ανησυχία επικράτησαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, καθώς δύο ξεχωριστά περιστατικά συγκρούσεων αεροσκαφών σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών τη Δευτέρα, εν μέσω μιας από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιών λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Στην πρώτη σύγκρουση, αεροσκάφος της American Airlines που κατευθυνόταν στην πύλη του, συγκρούστηκε με το φτερό σταθμευμένου αεροσκάφους της Frontier Airlines, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WCVB.

«Ήταν τρομερό. Πολύ τρομακτικό. Ξαφνικά, ακούσαμε έναν δυνατό κρότο», δήλωσε η Evelyn Pipione, επιβάτιδα της Frontier.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ, δείχνουν το κατεστραμμένο φτερό του μικρότερου αεροσκάφους της Frontier κάτω από το φτερό του μεγαλύτερου αεροσκάφους της American Airlines.

US: Emergency crews were on the scene at Logan Airport in Boston, Massachusetts, after two planes operated by American Airlines and Frontier Airlines clipped wings on the tarmac. No injuries were reported which occurred at a Terminal E gate while passengers were on board. pic.twitter.com/lo6vbbmmTQ — Apex World News (@apexworldnews) November 25, 2024

Το αεροσκάφος της American Airlines είχε φτάσει από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, ενώ η πτήση της Frontier προοριζόταν για το Διεθνές Αεροδρόμιο Dallas Fort Worth.

An American Airlines Boeing 777-223(ER) plane (N772AN) clipped the wing tip of a Frontier Airlines Airbus A321-211 plane (N714FR) at Terminal E at Logan Airport in Boston, Massachusetts on 25 November. No injuries were reported which occurred at a Terminal E gate while… pic.twitter.com/AYCvpILnsC — FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024

Οι επιβάτες και τα πληρώματα και των δύο αεροσκαφών απομακρύνθηκαν για να γίνει επιθεώρηση ζημιών. Η πτήση της Frontier με προορισμό το Τέξας ακυρώθηκε, μόλις τρεις ημέρες πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπως αναφέρει η New York Post.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί σε καμία από τις δύο πτήσεις.

Βίντεο από τη δεύτερη σύγκρουση αεροπλάνων

Στο δεύτερο περιστατικό, ένα όχημα ρυμούλκησης της JetBlue συγκρούστηκε με ένα αεροπλάνο της Cape Air. Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο αεροσκάφος, σύμφωνα με μαρτυρίες.



Η Cape Air επιβεβαίωσε ότι η Πτήση 5101, που ταξίδευε από το Ναντάκετ προς τη Βοστώνη, είχε τρεις επιβάτες και δύο μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος τη στιγμή του περιστατικού. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών του αεροσκάφους, όπως ανέφερε το CBS News.

“Another incident at Boston Logan tonight, JetBlue ac being towed, plowed into a Cape Air ac “ pic.twitter.com/6DVOqB4ZAr — JonNYC (@xJonNYC) November 26, 2024



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και οι εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες διερευνούν τις δύο συγκρούσεις.