Χάος στη Ρουμανία: Καταρρακτώδεις βροχές «έπνιξαν» τουριστικά θέρετρα και σπίτια

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Ρουμανίας, αφήνοντας πίσω της πλημμυρισμένες κατοικίες και βυθισμένους δρόμους σε πολλές περιοχές. Οι πόλεις Agigea, Tuzla, Costinesti, Eforie, Mangalia και Vama Veche επλήγησαν ιδιαίτερα, με εκατοντάδες σπίτια να βρίσκονται κάτω από το νερό.

Το Σάββατο το πρωί, οι τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Venus ξύπνησαν για να βρουν τα αυτοκίνητά τους πλημμυρισμένα, ενώ η δημοφιλής τουριστική περιοχή της Vama Veche παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τις αρχές να διεξάγουν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην παραλία.

«Βιβλική καταστροφή! Ξεκίνησε περίπου στη 1:00 π.μ. με μια πολύ ισχυρή βροχή. Δεν μπορούσες να δεις ούτε ένα μέτρο μπροστά σου», ανέφερε ένας κάτοικος της περιοχής.

Constanta county, Romania last night.

Severe storms with more than 200 ml / sq. m rain caused flash floods, destroyed parts of the beach, cars and houses. pic.twitter.com/eZbgkG9yVB

— Bogdan (@b_bogdann) August 31, 2024