Μπιλ Γκέιτς: Έγραψε βιβλίο για το πώς θα αποτραπούν μελλοντικές πανδημίες

Ο Μπιλ Γκέιτς εκτιμά ότι με τα όσα μάθαμε από τον κορονοϊό, είναι δυνατόν να αποτραπεί μια πανδημία στο μέλλον. Αυτό θα επιτευχθεί, σύμφωνα με το νέο βιβλίο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία με τίτλο «How to Prevent the Next Pandemic” – Πώς να αποτρέψετε την επόμενη πανδημία”, με την επένδυση στις υγειονομικές υπηρεσίες, στα εμβόλια και στην παγκόσμια παρακολούθηση των παθογόνων μικροοργανισμών.

«Όποτε βλέπω τα δεινά που έχει δημιουργήσει η Covid-19 – κάθε φορά που διαβάζω για τον τελευταίο απολογισμό θανάτων ή ακούω για κάποιον που έχασε τη δουλειά του ή όταν περνάω με το αυτοκίνητο από ένα σχολείο που είναι κλειστό, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ: Δεν πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό», έγραψε σε μια ανάρτηση ο ιδρυτής της Microsoft.

Το βιβλίο του Μπιλ Γκέιτς θα κυκλοφορήσει τον Μάιο.