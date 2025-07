Αστυνομικοί κυνηγούν γουρουνάκι σε δρόμο – Προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος – Βίντεο

Ένα άκρως αστείο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αστυνομικοί στην Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ όταν ειδοποιήθηκαν για γουρούνι που είχε εισβάλει σε εθνική οδό.

Η αστυνομία ενημερώθηκε τηλεφωνικά από πολίτη ότι ένα γουρούνι είχε μπει στην εθνική οδό και είχε προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Σε βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί να προσπαθούν να πιάσουν το γουρουνάκι το οποίο παλεύει να ξεφύγει. Ένας αστυνομικός καταφέρνει τελικά να το πιάσει από τα πίσω πόδια και να το σύρει έξω από τον δρόμο.

Recently, two of our @schighwaypatrol had an interesting call for service — saving a pig from the middle of one of the state’s busiest interstates!

Thankfully, after a short foot chase, the pig was rescued without injury and the troopers were able to get traffic moving again.… pic.twitter.com/YMD3Q8gCFx

— SCDPS (@theSCDPS) June 27, 2025